Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 9,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,2 процента от общото количество електроенергия (695 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,2 процента (18 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (65,2 процента), Гърция (45,5 на сто) и Австрия (27,6 процента). В България делът е 0,8 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (106,9 гигаватчаса), Германия (97,1 гигаватчаса) и Полша (83,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,8 гигаватчаса.

