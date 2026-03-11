Отсъствието на слънчевата енергия в плана не означава отхвърляне, а по-скоро сигнализира за стратегическа промяна

Китай е "омаловажил" развитието на слънчевата енергия в проекта на своя 15-ти петгодишен план, като не е поставил конкретна цел за слънчеви инсталации до 2030 г. и само "ядко споменава този сектор, съобщава Bloomberg.

Медията посочва, че вместо това страната се фокусира повече върху други инициативи, които подкрепят енергийния преход, като поставя цел за "удвояване на капацитета на вятърната енергия в морето" и цели за ядрена енергия и помпени хидроелектроцентрали.

Отсъствието на слънчевата енергия в плана не означава отхвърляне, а по-скоро сигнализира за стратегическа промяна, според енергийната медия International Energy Net.

Медията посочва, че редица планове, като изграждането на индустриални паркове с нулеви въглеродни емисии и развитието на водородната енергия и зелените горива, предоставят основни насоки за бъдещото развитие на соларната индустрия.

Държавната информационна агенция Xinhua публикува списък с 109 големи проекта, описани в плана на Китай, включително седем проекта за изграждане на нова енергийна система.

Освен това зеленият водород е включен като основен проект за "развитие и разширяване на нови индустрии и нови направления", посочва информационната агенция.

Bloomberg добавя, че Китай продължава да оказва натиск върху своите ядрени гиганти да доставят повече реактори с амбициозна нова цел, въпреки поредицата от провали през последните години.