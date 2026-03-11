През нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно. Над източната ще има значителна ниска облачност, на места и намалена видимост, съобщиха за БТА от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

До обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност временно ще намалее. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, по високи Черноморието – между 3° и 6°. Максималните температури ще са между 13° и 18°, по-ниски в източните райони. В София – минимална около минус 1°, максимална – около 15°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна ниска облачност и на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°. В петък и събота ще бъде предимно слънчево.

Значителна ниска облачност, на места и намалена видимост ще има сутрин в Източна България; условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините.

Вятърът в приземния слой ще е най-често от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – между 13° и 18°, по-ниски в крайните източни райони - между 8° и 12°.

