НИМХ: Прогноза за времето от 11 март
Утре ще е предимно слънчево, по Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост
През нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно. Над източната ще има значителна ниска облачност, на места и намалена видимост, съобщиха за БТА от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
До обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност временно ще намалее. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, по високи Черноморието – между 3° и 6°. Максималните температури ще са между 13° и 18°, по-ниски в източните райони. В София – минимална около минус 1°, максимална – около 15°.
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево. Над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна ниска облачност и на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°. В петък и събота ще бъде предимно слънчево.
Значителна ниска облачност, на места и намалена видимост ще има сутрин в Източна България; условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините.
Вятърът в приземния слой ще е най-често от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – между 13° и 18°, по-ниски в крайните източни райони - между 8° и 12°.