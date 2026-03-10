Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

Времето е слънчево и ясно, със слаби до умерени ветрове по най-високите части. Температурите са от минус 6 до минус 1 градуса по високите части на планините.

Вчера от отряда на ПСС в Сандански са оказали помощ на един турист с травма на крака, информираха още от планинската служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България.

Ще духа умерен, по високите части - до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

ИЗБРАНО
Български изтребители F-16 летяха ниско над София, било учение (снимки/видео) Днес
Български изтребители F-16 летяха ниско над София, било учение (снимки/видео)
33547
Кейт Мидълтън впечатли в елегантно синьо на Деня на Британската общност редом до принц Уилям (снимки) Лайф
Кейт Мидълтън впечатли в елегантно синьо на Деня на Британската общност редом до принц Уилям (снимки...
10060
И от чужбина гледат към новата "Армия": Чудесен стадион за 50 милиона Корнер
И от чужбина гледат към новата "Армия": Чудесен стадион за 50 милиона
6969
Фон дер Лайен: Решението да обърнем гръб на ядрената енергия беше стратегическа грешка Бизнес
Фон дер Лайен: Решението да обърнем гръб на ядрената енергия беше стратегическа грешка
16735
Компактният флагман на 2026 година вече е тук. Кой е той? IT
Компактният флагман на 2026 година вече е тук. Кой е той?
22829
"Мултиталантът" Анастасия Стоева - номинирана за Наградата за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев" Impressio
"Мултиталантът" Анастасия Стоева - номинирана за Наградата за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев"
4017
Долината на смъртта разцъфтя (снимки/видео) Trip
Долината на смъртта разцъфтя (снимки/видео)
1787
Преди да приберете боровинките в хладилника, направете това Вкусотии
Преди да приберете боровинките в хладилника, направете това
1149
Три зодиакални знака, които винаги се връщат при бившите си Zodiac
Три зодиакални знака, които винаги се връщат при бившите си
760