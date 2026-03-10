Днес, 10 март условията за туризъм в планините ще бъдат много добри: БЧК
Времето е слънчево и ясно, със слаби до умерени ветрове по най-високите части
Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Времето е слънчево и ясно, със слаби до умерени ветрове по най-високите части. Температурите са от минус 6 до минус 1 градуса по високите части на планините.
Вчера от отряда на ПСС в Сандански са оказали помощ на един турист с травма на крака, информираха още от планинската служба.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България.
Ще духа умерен, по високите части - до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.