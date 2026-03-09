Пакетът има за цел да увеличи дела на производството в БВП на ЕС до 20% до 2035 г. от 14% през 2024 г.

Европейската комисия предложи нов план "Купувайте продукти от ЕС", за да стимулира местните нисковъглеродни индустрии, съобщава The Guardian.

Проектът на регламент, наречен "Закон за индустриален ускорител", определя "изисквания за продукти, произведени в ЕС, и нисковъглеродно съдържание за организации, които изразходват публични средства".

EuroNews добавя, че законът ще определи прагове за "Произведено в Европа", включително че 70 % от електромобилите, 25 % от алуминия и 25 % от цимента трябва да са от ЕС, въпреки че включва значителни изключения за повечето компоненти на батериите.

Agence France-Presse съобщава, че пакетът има за цел да увеличи дела на производството в БВП на ЕС до 20% до 2035 г. от 14% през 2024 г.

Financial Times добавя, че ЕС ще предложи да включи Обединеното кралство, Япония и други партньори със сходни възгледи в своите производствени цели "Произведено в Европа", "в опит да защити стратегическите си сектори от нелоялната конкуренция от Китай".

South China Morning Post съобщава, че планът на ЕС има за цел да намали зависимостта от Китай в "стратегически" сектори като електромобилите и слънчевите панели.

Добавя, че блокът също така изброява много нисковъглеродни технологии като подложени на "интензивна конкуренция" с Китай.