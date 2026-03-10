 

Много медии отразяват ново проучване, публикувано в петък в Geophysical Research Letters, което според Guardian разкрива, че глобалното затопляне "протича по-бързо, като скоростта на затопляне почти се удвоява".

Вестникът добавя: "Проучването установи, че глобалното затопляне се е ускорило от стабилна скорост от по-малко от 0,2 °C на десетилетие между 1970 и 2015 г. до около 0,35 °C на десетилетие през последните 10 години.

Скоростта е по-висока от тази, която учените са наблюдавали откакто са започнали систематично да измерват температурата на Земята през 1880 г." Bloomberg отбелязва, че според авторите това е "първото статистически значимо доказателство за ускоряване на глобалното затопляне".

CNN започва статията си така: "Става ли светът по-топъл, по-бързо? Това е голям въпрос, който от години озадачава и разделя учените. Нова статия твърди, че има отговор, и той не е добра новина."

Nature отбелязва продължаващото несъгласие сред някои учени: "Не всички са съгласни с най-новата оценка за темп от 0,35 °C на десетилетие. Климатичният учен Зик Хаусфатер от Berkeley Earth казва, че методите на авторите за премахване на естествените колебания са "несъвършени и ще оставят някои остатъчни ефекти".

Робърт Роуд, главен учен в Berkeley Earth, казва, че според него настоящата скорост на затопляне е по-скоро 0,30 °C на десетилетие." New Scientist и Daily Mail са сред другите медии, които отразяват проучването. Carbon Brief също има подробно резюме на заключенията от проучването.

 

 

