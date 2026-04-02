Колапс на Гълфстрийм може да доведе до катастрофални последици за климата не само на Европа
Последствията, въпреки многото изследвания, могат да бъдат непредсказуеми
Възможният колапс на Атлантическата меридионална циркулация може да окаже дълбоко влияние върху регионалния и глобалния климат, но нейното въздействие върху въглеродния цикъл и, впоследствие, върху глобалната температура остава сериозно недоизследвано.
Още по темата
Кличественото оценяване на реакциите на въглеродния цикъл при различни нива на глобално затопляне с използване няколко модела, установява, че колапсът на Атлантическата меридионална циркулация увеличава атмосферния въглероден диоксид с 47-83 ppm, което води до около 0,2 °C допълнително глобално затопляне при по-високи нива на въглероден диоксид, след като се компенсира охлаждането, причинено от динамиката на океана.
Въпреки скромния ефект върху глобалното затопляне, регионалните температурни аномалии са изразени: температурите в Арктика се понижават с ~ 7 °C (60 °N-90 °N), докато температурите в Антарктика се повишават с ~ 6 °C (60 °S-90 °S).
Последната реакция произтича от дълбока конвекция, предизвикана в Южния океан, която "проветрява" дълбоките води, богати на въглерод.
Такива дългосрочни реакции на равновесие разкриват ключови физични механизми и механизми на въглеродния цикъл и подчертават съществени регионални климатични рискове, свързани с колапса на Атлантическата меридионална циркулация.