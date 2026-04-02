Възможният колапс на Атлантическата меридионална циркулация може да окаже дълбоко влияние върху регионалния и глобалния климат, но нейното въздействие върху въглеродния цикъл и, впоследствие, върху глобалната температура остава сериозно недоизследвано.

Кличественото оценяване на реакциите на въглеродния цикъл при различни нива на глобално затопляне с използване няколко модела, установява, че колапсът на Атлантическата меридионална циркулация увеличава атмосферния въглероден диоксид с 47-83 ppm, което води до около 0,2 °C допълнително глобално затопляне при по-високи нива на въглероден диоксид, след като се компенсира охлаждането, причинено от динамиката на океана.

Въпреки скромния ефект върху глобалното затопляне, регионалните температурни аномалии са изразени: температурите в Арктика се понижават с ~ 7 °C (60 °N-90 °N), докато температурите в Антарктика се повишават с ~ 6 °C (60 °S-90 °S).

Последната реакция произтича от дълбока конвекция, предизвикана в Южния океан, която "проветрява" дълбоките води, богати на въглерод.

Такива дългосрочни реакции на равновесие разкриват ключови физични механизми и механизми на въглеродния цикъл и подчертават съществени регионални климатични рискове, свързани с колапса на Атлантическата меридионална циркулация.

 

 

Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16716
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4225
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7135
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6396
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки) IT
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки)
6817
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5810
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1845
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3404
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3236
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
825