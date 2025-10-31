Ла Ниня ще засегне Китай в края на есента, прогнозират метеоролози
Синоптиците очакват, че валежите ще бъдат над средните за сезона
Природното явление Ла Ниня ще засегне Китай от края на есента до началото на 2026 г., предаде Ройтерс, като цитира прогноза на местни метеоролози, направена по националната телевизия.
Информацията е предадена от БТА.
Синоптиците очакват, че валежите ще бъдат над средните за сезона в северната част на страната, но под нормата в южните, се казва в прогнозата.
Природният феномен Ла Ниня е свързан с охлаждане на повърхностните води в централната и източната част на Тихия океан. Явлението Ла Ниня предизвиква климатични ефекти, противоположни на тези от Ел Ниньо, особено в тропическите региони.
Изследванията показват, че Ла Ниня обикновено причинява по-големи икономически щети в сравнение с Ел Ниньо и неутралните климатични условия.