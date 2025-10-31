Природното явление Ла Ниня ще засегне Китай от края на есента до началото на 2026 г., предаде Ройтерс, като цитира прогноза на местни метеоролози, направена по националната телевизия.

Информацията е предадена от БТА.

Синоптиците очакват, че валежите ще бъдат над средните за сезона в северната част на страната, но под нормата в южните, се казва в прогнозата.

Природният феномен Ла Ниня е свързан с охлаждане на повърхностните води в централната и източната част на Тихия океан. Явлението Ла Ниня предизвиква климатични ефекти, противоположни на тези от Ел Ниньо, особено в тропическите региони.

Изследванията показват, че Ла Ниня обикновено причинява по-големи икономически щети в сравнение с Ел Ниньо и неутралните климатични условия.

