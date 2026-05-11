Мегацунамито в Аляска през 2025 г. подчертава риска за круизните компании вследствие на отстъпването на ледниците.

Още по темата

"Мега цунамито", регистрирано в Аляска през август 2025 г., е било предизвикано от "масивен каменен срив в подножието на ледник", което служи като "сурово предупреждение за рисковете от крайбрежни каменни срутвания и отстъпване на ледниците, подхранени от климатичната криза", според ново проучване, отразено в The Guardian.

Вестникът посочва, че събитието е било второто по височина цунами в света, достигащо 481 метра височина.

Ройтерс също отразява изследването: Изследователите заявиха, че свлачището е било предизвикано от климатичните промени.

Ледникът в планината се е оттеглил вследствие на затоплянето, като в крайна сметка е оставил скалата без опора.

Ню Йорк Таймс добавя: "С отстъпването на ледниците и размразяването на вечната замръзналост, което прави склоновете по-хлъзгави, тези гигантски свлачища може да станат по-чести.

 

 

ИЗБРАНО
Горя изоставен склад в София (снимки) Днес
Горя изоставен склад в София (снимки)
22221
Най-мрачната любовна история в пънк рока Лайф
Най-мрачната любовна история в пънк рока
8654
От морето през Балкана и до столицата: Българското "Джиро" в снимки (галерия) Корнер
От морето през Балкана и до столицата: Българското "Джиро" в снимки (галерия)
154260
Министърът на икономиката спря всички плащания с изключение на парите за заплати Бизнес
Министърът на икономиката спря всички плащания с изключение на парите за заплати
15441
Как да оцелеем в ИИ революцията? Мо Гаудат идва в София IT
Как да оцелеем в ИИ революцията? Мо Гаудат идва в София
4355
Зад маската на твореца: Кой е Банкси? Impressio
Зад маската на твореца: Кой е Банкси?
3972
Giro d’Italia показа пред света красотата, енергията и духа на България (снимки) Trip
Giro d’Italia показа пред света красотата, енергията и духа на България (снимки)
5022
Какво представляват малките косъмчета по малините Вкусотии
Какво представляват малките косъмчета по малините
499
Кои качества пречат на зодиакалните знаци да се разбират с околните? Zodiac
Кои качества пречат на зодиакалните знаци да се разбират с околните?
560