Мегацунамито в Аляска през 2025 г. подчертава риска за круизните компании вследствие на отстъпването на ледниците.

"Мега цунамито", регистрирано в Аляска през август 2025 г., е било предизвикано от "масивен каменен срив в подножието на ледник", което служи като "сурово предупреждение за рисковете от крайбрежни каменни срутвания и отстъпване на ледниците, подхранени от климатичната криза", според ново проучване, отразено в The Guardian.

Вестникът посочва, че събитието е било второто по височина цунами в света, достигащо 481 метра височина.

Ройтерс също отразява изследването: Изследователите заявиха, че свлачището е било предизвикано от климатичните промени.

Ледникът в планината се е оттеглил вследствие на затоплянето, като в крайна сметка е оставил скалата без опора.

Ню Йорк Таймс добавя: "С отстъпването на ледниците и размразяването на вечната замръзналост, което прави склоновете по-хлъзгави, тези гигантски свлачища може да станат по-чести.