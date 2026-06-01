Първият летен месец започва с характерното нестабилно време, но през повечето дни на седмицата температурите ще са около нормалните

4158 Снимка: iStock by Getty Images

Очаква ни седмица с нестабилно време

Днес след обяд и особено привечер в западните райони ще се развива мощта купесто-дъждовна облачност и на много места ще има гръмотевични бури, локални градушки, придружени от временно усилване на вятъра. Към края на светлата част на деня най-опасно ще бъде в централните западни райони, части от Тракия и най-вече в Северозападна България. По-късно явленията ще обхващат голяма част от Северна България. Дневните температури ще достигнат 24 до 30 градуса.

До полунощ на много места в страната ще има валежи с гръмотевици, временно усилване на вятъра, не са изключени и локални градушки. През втората половина на нощта обхватът и интензитетът на тези явления ще отслабне, но те няма да стихват изцяло навсякъде. Минималната температура утре сутрин ще бъде от около 10 до 17 градуса.

През деня остава неустойчиво с превалявания и гръмотевици в по-голямата част на страната. Гръмотевични бури и по-интензивни явления ще има на юг около планините и в източната половина на Южна България.Там са възможни и градушки. По-слаби, макар не напълно изключени, ще са тези явления в ниските части на Дунавската равнина по поречието на Дунав. Дневните температури ще бъдат от 22 до 28 градуса в повечето места.

На континента слънчево време ще има на Пиринеите и част от централните райони. Екстремните жеги на запад отстъпиха място на по-нормални температури и най-топло, с до около 33 градуса остава в Мадрид. У нас, на Балканите започва седмица в по-нестабилно време и краткотрайни валежи с гръмотевици, в някои дни - интензивни и с градушки. При това, освен по време на по-обилните превалявания, температурите ще останат сравнително високи - близки до обичайните за месец юни.

В нашата страна в сряда преди обяд ще бъде слънчево, но около и след пладне в южните райони ще има локални превалявания и гръмотевици. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса. По-късно привечер и срещу четвъртък валежи с гръмотевици ще има на северозапад и в северните райони.

В четвъртък ще бъде кулминацията на нестабилното време в страната през тази седмица. Мощни и интензивни валежи, гръмотевични бури и висока вероятност за локални градушки ще има на много места в страната. Температурите сутрин остават без промяна - около 15 градуса в повечето места, а след обяд заради интензивните явления и облачността ще са по-ниски, от около 20-22 до 26-27 градуса.

Пауза в дните с валежи и гръмотевици ни очаква в петък. Тогава кратки превалявания ще има главно на отделни места около планините и те няма да са интензивни. Минималните температури остават без промяна, а дневните ще се повишат с 2-3 градуса и ще са от 24 до около 29-30.

Паузата в нестабилното време в петък ще бъде кратка и в събота отново на много места в страната ще има гръмотевични бури и локални градушки.

Съществено, трайно стабилизиране на времето не се очаква и в началото на следващата седмица.