Сутринта облачността в планините е разкъсана, температурите са между 5 и 15 градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС)на Българския Червен кръст.

Според прогнозата времето предстои да се влоши, очаква се то да е динамично, посочиха от ПСС. В алпийския пояс при прогнозираните бури и валежи не би било подходящо за туризъм, предупреждават спасителите.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи в планината.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки.

