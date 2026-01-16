Седмици поройни дъждове в Северна Южна Африка предизвикаха тежки наводнения, евакуации с хеликоптери в парк Крюгер и поне 19 жертви.

237 Снимка: Цветана Игнатова

Поройни дъждове в северните части на Република Южна Африка, продължили седмици, предизвикаха тежки наводнения, които принудиха Националния парк "Крюгер" да преустанови посещенията и да евакуира част от гостите и служителите си с хеликоптери, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

От началото на валежите миналия месец най-малко 19 души са загинали в други части на региона. По данни на Националния център за управление при бедствия жертвите са регистрирани в провинциите Мпумаланга и съседната Лимпопо, където се намира паркът.

Южноафриканската метеорологична служба издаде червен код - най-високото предупреждение - за следващите два дни за някои от северните райони. Очакват се нови интензивни валежи, като прогнозите са за между 100 и 200 мм дъжд в рамките на следващите два дни.Агенцията за националните паркове на Южна Африка съобщи, че като предпазна мярка временно няма да пуска еднодневни посетители в "Крюгер", докато условията не се подобрят.

