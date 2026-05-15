Към момента условията за туризъм са подходящи, но се очаква да се влошат в следващите часове, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са в планините са положителни, а във високите части все още има сериозна снежна покривка.

От ПСС посочиха, че започва заоблачаване и на немалко места се очакват валежи.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части – до умерен, от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

