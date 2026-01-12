През почти всички месеци на изминалата 2025 г. в различни райони на страната са регистрирани редица екстремни метеорологични явления, някои от които са довели до значителни щети и дори до човешки жертви. Това се казва в краткото обобщение за изминалата 2025 г. за опасните метеорологични явления, обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Водокалипсис

През периода 16-24 февруари райони, предимно в Североизточна България, са обхванати от студени вълни. На 10 април, отново в североизточната част на страната вследствие на силен снеговалеж и бурен вятър, са останали без електрозахранване над 100 населени места.

Вечерта на 26 април, в резултат на интензивни и значителни по количество валежи, редица населени места в общините Вълчедръм, Бойчиновци и Хайредин са засегнати от поройни наводнения.

През юни, юли и август са регистрирани горещи вълни почти в цялата равнинна и полупланинска част на страната, без Черноморското крайбрежие. През лятото на 2025 г. горещите вълни са с по-малка продължителност от тези през 2024 г., като отново най-масови са през юли.

Спасиха баща и син от Крумовград, блокирани часове в багер в придошлата река Арда
Виж още Спасиха баща и син от Крумовград, блокирани часове в багер в придошлата река Арда

През юли 2025 г. по-често и на повече места се достигат температури над 40 градуса. На 22 и 26 юли има регистрирани максимални температури над 40 градуса - съответно в 33 и 35 оперативни метеорологични станции. Най-продължително горещо е било времето в Сандански и село Първомай, община Петрич, където максимална температура над 40 градуса е регистрирана съответно в шест и седем поредни дни (между 21 и 27 юли), а в отделни райони на Горнотракийската низина има регистрирани три последователни дни с температури над 40 градуса (Раднево - 7-9 юли, и Садово - 25-27 юли).

През периода 2-8 октомври, в резултат на валежи от дъжд, значителни по количество, са регистрирани поройни наводнения на много места в страната, като най-големи са щетите по Южното Черноморие. Във вилното селище "Елените" наводнението взема четири човешки жертви, припомнят от НИМХ.

