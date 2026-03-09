Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно и спокойно, като по високите части духа слаб до умерен вятър. От ПСС допълниха, че условията в ски зоните са много добри за практикуване на зимни спортове.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време. Очаква се умерен вятър от изток-югоизток, който по високите части ще се усилва до силен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, а на 2000 метра около минус 2°.

