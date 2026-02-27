Планът на Тръмп за цените на енергията: Да се изпомпва петрол, а центровете за данни да плащат
Технологичните компании ще бъдат задължени да произвеждат собствена електроенергия
В дългата си и на моменти разпъната реч за състоянието на съюза, американският президент Доналд Тръмп обяви нова "обещание за защита на данъкоплатците", за да предпази жителите от по-високи разходи за електроенергия в райони, където се строят "енергоемки" центрове за изкуствен интелект (AI), съобщава Los Angeles Times.
Според вестника президентът е заявил, че големите технологични компании ще бъдат задължени да произвеждат собствена електроенергия, за да заобиколят проблемите със старата електропреносна мрежа на САЩ.
Вестникът отбелязва, че речта идва в момент, в който проучванията показват, че американците са недоволни от икономиката и загрижени за разходите за живот, и посочва, че сметките за електроенергия са се повишили значително, тъй като администрацията на Тръмп се е фокусирала върху увеличаване на вътрешното производство на петрол, газ и въглища.
Според Guardian това е било най-дългата реч за състоянието на съюза в историята.