В дългата си и на моменти разпъната реч за състоянието на съюза, американският президент Доналд Тръмп обяви нова "обещание за защита на данъкоплатците", за да предпази жителите от по-високи разходи за електроенергия в райони, където се строят "енергоемки" центрове за изкуствен интелект (AI), съобщава Los Angeles Times.

Още по темата

Според вестника президентът е заявил, че големите технологични компании ще бъдат задължени да произвеждат собствена електроенергия, за да заобиколят проблемите със старата електропреносна мрежа на САЩ.

Вестникът отбелязва, че речта идва в момент, в който проучванията показват, че американците са недоволни от икономиката и загрижени за разходите за живот, и посочва, че сметките за електроенергия са се повишили значително, тъй като администрацията на Тръмп се е фокусирала върху увеличаване на вътрешното производство на петрол, газ и въглища.

Според Guardian това е било най-дългата реч за състоянието на съюза в историята.

 

 

