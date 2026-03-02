НИМХ прогнозира високо налягане и разкъсана облачност, утре следобед повече слънце, слаб северен вятър и захлаждане на изток, 10 до 17 градуса

112 Снимка: БТА

Атмосферното налягане ще се задържи над обичайните стойности за месеца. През нощта облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще е почти незабележим. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а в София около 2°.

Утре преди обяд ще преобладава значителна средна и висока облачност. Следобед тя ще се разкъсва и ще намалява, като времето ще стане предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Следобед в Източна България той временно ще се ориентира от север-североизток и ще започне нахлуване на по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 10°-12° в Лудогорието до 15°-17° на места в Югозападна България; в София 13°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, като до края на деня ще се разсее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините преди обяд облачността ще е значителна, предимно средна и висока, а следобед ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 7°, а на 2000 метра около 1°.

На 4 и 5 март ще се запази сравнително топло, с минимални температури между 0° и 5° и максимални между 12° и 17°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево, при слаб южен вятър. Към края на деня от югозапад ще започне увеличение на високата облачност. В четвъртък ще нарасне и средната и ниската облачност, като на места в Западна България ще превали слаб дъжд. По-късно през деня вятърът ще се обърне от север-северозапад и ще започне да прониква студен въздух. (НИМХ)