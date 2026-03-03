Днес условията за туризъм в планините са подходящи, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

На отделни места тази сутрин преобладава разкъсана облачност, като има и слаб вятър. Температурите са между минус три и четири градуса.

От ПСС уточниха още, че през изминалото денонощие в планините не са регистрирани инциденти.

От Националния институт по метеорология и хидрология съобщиха, че преди обяд облачността в планините ще бъде значителна, средна и висока. След обяд тя ще се разкъсва и намалява, като времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, а на 2000 метра около 1°.

