В следващите няколко дни ни очаква относително приятно предпролетно време, със слънце, утринни кратки мъгли и бавно, но повишаващи се температури.

До края на днешния ден ще бъде слънчево, с максимални температури от 6 до 12 градуса в повечето места.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще бъде незначителна. Утре сутрин отново ще бъде студено, с температури, подобни на днешните по изгрев слънце - от около минус 5 до плюс 1 градуса. В съботния ден ще бъде слънчево, сутрин на места в низините - с кратки мъгли, които ще се разсейват за час-два след изгрева на слънцето. Дневните температури ще са от 8 до 13 градуса.

В неделя съществена промяна на времето няма да настъпи, Минималните температури ще бъдат от минус 4 до плюс 2, а дневните, на фона на предимно слънчево и безветрено време, ще достигнат 8 до 13-14 градуса.

В понеделник ще бъде слънчево, с висока облачност на места. Температурите ще се повишат с още около градус-два и минималните ще са от около минус 3 до плюс 2-3, а дневните след обяд ще достигнат 11 до 16 градуса.

Най-топло се очертава времето в началото на следващата седмица. Минималните температури в повечето места ще са около нулата или слабо положителни, докато дневните ще са около и над 15, в някои сценарии - и до 20 градуса в отделни райони. Сутрин остава вероятността за кратки мъгли в низините и котловините, но те бързо ще се разсейват с изгрева.

Към средата на седмицата след сряда-четвъртък, според предварителните сценарии на числовите модели, от североизток в приземния слой отново ще прониква по-студен въздух. Температурите ще се понижат с няколко градуса, като минималните ще са около нулата, а дневните от около десетина на изток до 15 в западните район. Облачността ще се увеличи, но валежите ще са незначителни, главно на североизток и по северните склонове на планините. Все пак, поради динамиката на атмосферата в преходния сезон, очаквайте повече подробности за периода в следващите дни.