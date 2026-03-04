Бум на фотоволтаиците в Китай допринася за леко намаляване на енергийните емисии през 2025 г.
В основата е продължаващата подкрепа на Пекин за възобновяемите енергийни източници и чистите технологии
Емисиите на въглероден диоксид (CO2) от енергетиката и промишлеността в Китай са намалели "леко" през миналата година, съобщава Financial Times, след като бумът в сектора на слънчевата енергия помогна да се задоволи по-голяма част от нарастващите енергийни нужди на страната.
Вестникът цитира официални статистически данни, които показват спад от 0,3 % в емисиите на CO2 в Китай през миналата година, потвърждавайки анализа, публикуван от сайта Carbon Brief миналия месец, който също отчита спад от 0,3 %.
Financial Times пише: "Цифрите поставят основата за продължаващата подкрепа на Пекин за възобновяемите енергийни източници и чистите технологии, когато следващата седмица на среща бъде одобрен петгодишният план".
Държавната телевизия CGTN съобщава, че статистиката показва спад от 5,1% в емисиите на Китай на единица БВП.