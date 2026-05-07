Двама загинаха и 20 пострадаха при 19 катастрофи за денонощие, сочат данни на МВР, като жертвите от началото на годината растат спрямо 2025 г

Загинали са двама души, а 20 са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 19.

В София са регистрирани 16 леки произшествия, в които няма ранени и загинали.

От началото на месеца са станали 95 тежки произшествия със 116 ранени и 11 загинали. От началото на годината катастрофите са 1804, загинали са 138 души, ранени са 2249. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (121) има 17 повече загинали участници в движението по пътищата.

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 часа на 06.05.2026 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в Източна България ще е до умерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 9°.

Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието - между 12° и 16°, за София - 21°-22°.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛОЕЗДАЧНАТА ОБИКОЛКА GIRO D"ITALIA - BULGARIA GRANDE PARTENZA

От 08.05.2026 г. до 10.05.2026 г. за провеждане на колоездачната обиколка Giro d"Italia - Bulgaria Grande Partenza поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област.

Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, като движението ще се възстановява след преминаване на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от органите на МВР. Сектор "Пътна полиция" ще осигурява изцяло преминаването на колоездачната колона.

08.05.2026 г. (Етап 1 - област Бургас)

Старт: 14:00 ч., гр. Несебър

Финал: около 17:00 ч., гр. Бургас, бул. "Демокрация"

Маршрут:

гр. Несебър - път I-9 (кръстовище с път III-9061 за с. Тънково) - обходни пътища на Ахелой и Поморие - кв. "Сарафово" - обходен път на гр. Бургас - улична мрежа на гр. Бургас - път I-9 (кръстовище ул. "Тодор Александров" / ул. "Спортна") - п.в. "Крайморие" - път II-99 Бургас - Созопол - Приморско - общинска пътна мрежа на Община Созопол - "Шофьорски плаж", к.к. "Дюни", "Каваци", м. "Буджака" - гр. Созопол - обратно по път II-99 до п.в. "Крайморие" - път I-9 - улична мрежа на гр. Бургас.

09.05.2026 г. (Етап 2 - области Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново)

Старт: 12:00 ч., гр. Бургас

Финал: около 17:00 ч., гр. Велико Търново

Маршрут:

гр. Бургас - улична мрежа - път I-9 Бургас - кв. "Ветрен" - път I-6 кв. "Ветрен" - Айтос - Карнобат - Сливен - път III-488 Тополчане - Сливен - гр. Сливен - път II-53 Сливен - Бяла - проход "Вратник" - Майско - Елена - Миндя - Мерданя - Лясковец - общинска пътна мрежа Лясковец - Шереметя - път I-4 Шереметя - Велико Търново - улична мрежа на гр. Велико Търново.

10.05.2026 г. (Етап 3 - области Пловдив, Пазарджик, София)

Старт: 13:00 ч., гр. Пловдив

Финал: около 17:00 ч., гр. София, пл. пред Храм-паметник "Свети Александър Невски"

Маршрут:

гр. Пловдив - улична мрежа - път I-8 Пловдив - Пазарджик - Костенец - път II-82 Костенец - Боровец - Самоков - Панчарево - гр. София - улична мрежа на гр. София.

Движението поетапно ще бъде ограничавано за времето на преминаване на колоездачната колона. Водачите на МПС е необходимо да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и указанията на контролните органи.

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тр акия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 66+750 до км 80+050 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Движението в участъка от км 67+950 до км 80+250 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 08.05.2026 г.;

Област Ямбол:

Движението в участъка от км от 272+000 до км 277+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 30.05.2026 г;

Движението в участъка от км от 282+000 до км 287+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 30.05.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 11.05.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 09.05.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 на АМ "Хемус", в района на пътен тунел "Топли дол", се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно - по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 08.05.2026 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.05.2026 г.;

Ограничено е движението по АМ Струма от км 97+500 до км 104+300 ляво платно за движение посока София, поради констатирано свлачище на АМ ,,Струма" при км 103+300. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок от 12:00 ч. на 07.05.2026 г. до 12:00 ч. на 09.05.2026 г.

Движението се пренасочва по обходен маршрут:

- от АМ "Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I - 1 "София - Кулата" до ПВ "Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч.

Област Перник:

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 07.05.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 07.05.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка от км 97+500 до км 104+300 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при км 103+300. Движението се пренасочва по обходен маршрут:

- от АМ "Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I-1 "София - Кулата" до п.в. "Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 07.05.2026 г.;

Движението в участъка от км 128+000 до км 152+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене и храстене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 08.05.2026 г.

АМ "Марица": няма въведени ограничения.

АМ "Черно море" : няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропусквателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.