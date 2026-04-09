През празничните дни времето няма да бъде идеално, но би могло да бъде и доста по-лошо. Ще имаме и слънце, както и превалявания от дъжд, но те ще бъдат предимно слаби и само на места. Температурите постепенно ще се повишават, особено дневните.

До края на днешния ден облачността над голяма част от страната ще бъде по-често значителна, с по-съществени намаления, до почти слънчево време. в някои западни райони преди обяд. Краткотрайни превалявания ще има около планините и в източната половина на страната, по-значителни и на повече места след обяд. Дневните температури ще са от около 11 до 16 градуса, по-високи на югозапад. Остава и ветровито в западната половина на страната, особено в Тракия и западната част на Дунавската равнина, с до умерен вятър от запад-северозапад.

През нощта облачността ще бъде значителна. краткотраен дъжд ще превали на места в северните и източни райони. На изток ще духа слаб вятър от север, а в Тракия - от северозапад. Минималните температури ще са от около нула до 4 градуса.

През деня ще бъде хладно, с максимални температури от 8 до 13-14 градуса, отново по-високи в югозападните райони. Облачността ще бъде променлива, след обяд ще намалява, по-съществено е Източна България. Ще има и краткотрайни валежи, главно преди и около пладне около Стара планина и в някои южни райони.

Утре на континента най-топло остава в Италия и на Пиринеите. По-хладно ще бъде в центъра и източната половина на континента.

През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и до сутринта ще бъде значителна. В Източна България ще духа слаб вятър от юг, а в Северозападна - от запад. Дъжд ще превали в югозападните и западни райони. Минималните температури в страната ще бъдат от около 1 до 6-7 градуса. През деня в събота облачността ще бъде по-често значителна. краткотраен дъжд ще превали на места около планините и в източната половина на страната. Дневните температури слабо ще се повишат спрямо днешните и ще са от около 11 до 17-18 градуса.

В неделя, на Великден, облачността ще бъде променлива, по-значителна в крайните южни и източни райони, където на отделни места ще превали за кратко. Минималните температури ще са от около 1 до 6-7, а дневните от 13 до 19 градуса.

Минималните температури в следващите 3 утрини само в някои места ще бъдат опасно близки до нулата: Няма масова опасност от цялостни поражения по вече цъфналите ранни и средноранни (на места - и част от късните) овошки. Все пак, такава не може да бъде изключена изцяло за някои високи полета и ниски, инверсионни части в Дунавската равнина при едновременно изясняване за достатъчно дълги периоди и стихване на вятъра.

В понеделник ще се появи слаб до умерен източен вятър. Облачността ще бъде значителна, но предимно средна и висока, ще има и достатъчно слънце в повечето места, почти без валежи. Ниски облаци ще има в части от Горнотракийската низина. Минималните температури в страната ще са от 2-3 до около 8, а дневните ще се повишат още малко и ще са предимно от 14 до 19, в крайните югозападни райони до 21-22 градуса. По-хладно ще остава на места в Тракия и по брега на морето.

В петък снежната граница в планините ще бъде около 800-1000 метра надморска височина, но след събота тя ще се вдига нагоре и краткотрайните превалявания, когато ги има, ще бъдат от сняг само по по-високите планински части.  Като цяло, условията за туризъм в планините няма да бъдат от най-добрите.

Във вторник и сряда облачността ще бъде по-значителна над югозападната половина на страната и там на отделни места ще превали.  Температурите ще се повишават още и минималните ще са предимно от 4-5 до 9-10 градуса,а дневните от 16 до около, в някои райони и малко над  20 градуса.

 

