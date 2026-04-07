Площта на арктическия морски лед достигна максималния си размер за тази зима, но той се нарежда сред най-малките стойности в сателитните данни, обхващащи период от почти половин век. 

Предварителните данни на Националния център за данни за сняг и лед (NSIDC) в САЩ показват, че на 15 март площта на морския лед е достигнала максимална стойност от 14,29 милиона квадратни километра (км²). 

Това е малко по-малко от предишния рекорд за годишния максимум - поставен точно миналата година - но се счита за статистическо равенство, казва NSIDC. 

Годишният максимум е ключов показател в цикъл, при който обхватът на морския лед нараства през студената, тъмна зима, преди да се стопи през пролетта и лятото до годишен минимум. 

Съвместният рекорд бележи "много тревожна" зима за арктическия морски лед, казва д-р Зак Лабе - учен в Climate Central - пред сайта Carbon Brief. 

Има още "мрачни новини", казва Лабе, тъй като дебелината на леда е близо до рекордно ниски нива - което означава, че арктическият морски лед "влиза в края на зимата в едно от най-слабите си състояния в сателитните записи". 

"Необичайно топло"

През последните шест месеца обхватът на арктическия морски лед е бил "на рекордно ниски или близки до рекордно ниски нива, наред с необичайно топли условия" в голяма част от региона, казва д-р Лети Роуч, учен по полярния климат в Института "Алфред Вегенер". 

Тези явления вървят "ръка за ръка", казва Роуч пред сайта, тъй като "по-топлият въздух и температурите на океана спомагат за топенето на леда, а с по-малко лед океанът абсорбира повече топлина, което допълнително ускорява затоплянето". 

