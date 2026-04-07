Вятърната енергия е източник на енергия, който е едновременно достъпен и възобновяем. 

Въпреки това, отговорните лица се колебаят да инвестират във вятърна енергия поради схващането, че вятърните паркове изискват много земя в сравнение с електроцентралите, работещи с изкопаеми горива. Изследване, ръководено от Университета Макгил и основано на оценка на земеползването в близо 320 вятърни парка в САЩ (най-мащабното проучване от този вид), рисува съвсем различна картина. 

Погрешни предразсъдъци имало и относно използването на земята за електроцентрали, работещи с газ.

Проучването, което бе публикувано наскоро в списанието "Environmental Science and Technology", показва, че при изчисленията цялата площ на вятърния парк обикновено се счита за земя, отредена за развитие на вятърна енергия. Въпреки това инфраструктурата за вятърна енергия (като турбините и пътищата) обикновено използва само 5% от цялата земеделска земя - останалата част често се използва за други цели, като например селско стопанство. 

Изследването показва също, че ако вятърните турбини са разположени в райони с вече съществуващи пътища и инфраструктура, като например на земеделска земя, те могат да бъдат приблизително седем пъти по-ефективни по отношение на произведената енергия на квадратен метър земя, пряко засегната от инфраструктурата, в сравнение с проекти, които се разработват от нулата. 

"Използването на земя за вятърни паркове често се разглежда като едно от основните предизвикателства пред развитието на вятърната енергия", обяснява Сара Джордан, доцент в Катедрата по гражданско инженерство в McGill и старши автор на проучването. "Но като количествено определихме площта, използвана от близо 16 000 вятърни турбини в западната част на САЩ, установихме, че производството на електроенергия от газ не предлага реални ползи по отношение на по-малко използване на земя, когато се вземат предвид инфраструктурите, включително всички кладенци, тръбопроводи и пътища, свързани с веригата за доставки на природен газ."

 

 

