През нощта над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна, а на отделни места, главно в източната половина, се очакват валежи от дъжд, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е под средното за месеца и ще се понижи още слабо.

Още по темата

В югозападните и северозападните райони облаците ще са по-разкъсани. Ще духа слаб вятър, а в Дунавската равнина до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0° и 5°, като в югоизточните райони и по Черноморието ще бъдат малко по-високи, а в София около 1°.

Утре валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса по-съществено, но в следобедните часове от юг отново ще се увеличи и ще завали дъжд. В Северна България времето ще е без валежи и с повече слънчеви часове. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, а в София около 11°.

По Черноморието облачността по-често ще е значителна, като по южното крайбрежие следобед се очаква дъжд. По Северното Черноморие ще има повече слънчеви часове. Вятърът ще е слаб, по северното крайбрежие до умерен, от запад-северозапад, а след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 8°-9°, а вълнението ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава значителна облачност. Следобед от юг ще започнат валежи от дъжд, а над 1200 метра от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра около минус 2°.

В сряда сутринта валежите отново временно ще спрат, но облачността ще се задържи. Следобед от юг ще завали дъжд, а в планините над 1200 м сняг. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, като по-значителни по количество ще са в Южна България и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с което ще нахлуе малко по-студен въздух и в по-ниските планински райони над около 700-800 м дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. В четвъртък следобед валежите ще отслабват и в много райони ще спрат. Минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните между 10° и 15°, като ще бъдат по-ниски във високите полета на Западна България и в Предбалкана. (НИМХ)

ИЗБРАНО
