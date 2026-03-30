 

  1. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -4°С до +9°С.

Времето над страната е облачно.

Вятър духа в почти всички области.

Пътните настилки са предимно сухи, по високите и усойни места е възможно заледяване.

Намалена видимост поради мъгла на проходите "Шипка", "Петрохан" и "Троянски".

 

  1. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тракия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 03.04.2026 г.;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 335+410 до 350+600 посока Бургас е ограничено поради ремонтни дейности на пътното платно. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София и ограничение на скороста до 70 км/ч. Срок до 16.06.2026 г.;

 

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 01.04.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 на АМ "Хемус", в района на пътен тунел "Топли дол", се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно - по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.;

Движението от км 51+000 до км 51+240 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на аварийни дейности след настъпило ПТП при км 51+230. Участъкът е сигнализира с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. "Ветрино" - п.в. "Млада Гвардия" от км 385+500 до км 381+300 посока Шумен се осъществява с повишено внимание поради неравности на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростт до 100 км/ч. Срок до 30.04.2026 г.;

 

АМ "Струма":

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ "Струма" при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ "Даскалово" на АМ "Струма", както следва:

- Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ "Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 03.04.2026 г.

Движението в участъка при км 19+600 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка Ново Делчево - Долна Градешница от км 128+000 до км 152+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. Движението се регулира от пътни знаци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 05.04.2026 г.

Област Кюстендил:

Движение с повишено внимание на АМ Струма поради полагане на хоризонтална маркировка в участъка от км 57+000 до км 73+000 посока София. Ограничени за движение са активна и аварийна лента, като движението се осъществява по изпреварващата лента. Срок от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 30.03.2026 г.

Движение с повишено внимание на АМ Струма поради ремонт на дилатационна фуга на съоръжение при км 78+454 посока София. Ограничени за движение са активна и аварийна лента, като движението се осъществява по изпреварващата лента. Срок от 08:00 ч. до 20:00 ч. на 30.03.2026 г.

Движение с повишено внимание на АМ Струма поради ремонт на дилатационна фуга на съоръжение при км 45+175 посока София. Ограничени за движение са активна и аварийна лента, като движението се осъществява по изпреварващата лента. Срок от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 30.03.2026 г.

 

АМ "Марица": няма въведени ограничения.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

 

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

  1. Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС;

- "Превала" - отворен за всички МПС;

- "Предел" - отворен за всички МПС;

- "Приморски" - отворен за всички МПС;

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропусквателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Пампорово" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.

 

