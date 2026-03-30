Акциите на китайските компании, преработващи въглища в химикали, са се повишили с до 30% от началото на войната в Иран, съобщава Ройтерс.

Агенцията обяснява, че секторът може да превръща местни въглища в нефтопродукти и други химикали, без да разчита на внос на петрол.

Добавя се, че войната ще "укрепи залога на Пекин на скъпия и мръсен сектор за преработка на въглища в химикали", за да се засили енергийната сигурност, дори и инвеститорите да очакват по-силно разширяване на възобновяемите енергийни източници.

Държавният вестник "China Youth Daily" твърди, че кризата е засилила крехкостта на традиционните вериги за доставка на енергия и подчертава важността на развитието на "нова енергия".

Bloomberg посочва, че войната може да подкопае доминацията на петродолара и да бележи началото на петроюана, според Deutsche Bank, като цитира доклади, че Иран разрешава превози през Ормузкия проток, ако плащанията за петрол се извършват в юани.

Професионалният вестник China Chemical Daily посочва, че газът ще заема централно място в бъдещия енергиен микс на фона на нарастващото търсене на енергия, геополитическите конфликти и "зеления преход".

 

 

Гюров и петима министри са в Украйна за срещи със Зеленски, Свириденко и Стефанчук (снимки) Днес
Гюров и петима министри са в Украйна за срещи със Зеленски, Свириденко и Стефанчук (снимки)
25723
След слуховете за фейслифт Ан Хатауей отказва да "обсъжда медицинска информация“ Лайф
След слуховете за фейслифт Ан Хатауей отказва да "обсъжда медицинска информация“
4578
Гара Дембеле с ужасяващи разкрития за "Левски": Гледаха само как да вземат парите Корнер
Гара Дембеле с ужасяващи разкрития за "Левски": Гледаха само как да вземат парите
11384
По-малките рискуват да останат извън новата европейска реалност, ако не се позиционират навреме Бизнес
По-малките рискуват да останат извън новата европейска реалност, ако не се позиционират навреме
19571
Сателитните центрове за AI на Илон Мъск ще са огромни IT
Сателитните центрове за AI на Илон Мъск ще са огромни
714
Руският режисьор Виталий Мански: Европа пропусна своя шанс за мир Impressio
Руският режисьор Виталий Мански: Европа пропусна своя шанс за мир
8777
Заради укриване на данъци 50% от българските оферти отпадат от 20 май в Airbnb и Booking Trip
Заради укриване на данъци 50% от българските оферти отпадат от 20 май в Airbnb и Booking
5364
Перфектното печено агнешко със златиста коричка Вкусотии
Перфектното печено агнешко със златиста коричка
3965
Финансов късмет: 5 зодии, които ще забогатеят през април Zodiac
Финансов късмет: 5 зодии, които ще забогатеят през април
1051