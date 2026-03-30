Секторът може да превръща местни въглища в нефтопродукти и други химикали без да разчита на вносен петрол

Акциите на китайските компании, преработващи въглища в химикали, са се повишили с до 30% от началото на войната в Иран, съобщава Ройтерс.

Агенцията обяснява, че секторът може да превръща местни въглища в нефтопродукти и други химикали, без да разчита на внос на петрол.

Добавя се, че войната ще "укрепи залога на Пекин на скъпия и мръсен сектор за преработка на въглища в химикали", за да се засили енергийната сигурност, дори и инвеститорите да очакват по-силно разширяване на възобновяемите енергийни източници.

Държавният вестник "China Youth Daily" твърди, че кризата е засилила крехкостта на традиционните вериги за доставка на енергия и подчертава важността на развитието на "нова енергия".

Bloomberg посочва, че войната може да подкопае доминацията на петродолара и да бележи началото на петроюана, според Deutsche Bank, като цитира доклади, че Иран разрешава превози през Ормузкия проток, ако плащанията за петрол се извършват в юани.

Професионалният вестник China Chemical Daily посочва, че газът ще заема централно място в бъдещия енергиен микс на фона на нарастващото търсене на енергия, геополитическите конфликти и "зеления преход".