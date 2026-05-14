Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Все още има снежна покривка над 1900 метра височина, посочиха от планинската служба.

От ПСС съветват туристите да следят локалните прогнози за времето, тъй като на места се очакват превалявания.

Съоръженията по курортите не работят, а някои са в профилактика.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините облачността ще е разкъсана, след обяд - предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места в Беласица, Огражден, Родопите, Сакар и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но през деня за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

