Близо 90 души са загинали при буря в най-гъсто населения индийски щат Утар Прадеш, съобщиха днес местните спешни служи, цитирани от Ройтерс.

Още по темата

Между март и юни бурите са често явление в северния индийски щат, отбелязва световната агенция.

"Неблагоприятните метеорологични условия доведоха до смъртта на 89 души", съобщи представител на щатските власти в социалната мрежа Екс. Съобщава се за 53 ранени и за щети по 87 къщи от проливни дъждове, градушки и гръмотевици.

Телевизионни кадри показват дървета, изкоренени от пориви на вятъра, както и отнесени билбордове.

Някои от смъртните случаи се дължат на падащи дървета и срутващи се стени на домове, уточниха местните власти.

На служителите е наредено да помогнат на оцелелите и да разпределят финансова помощ в рамките на 24 часа, съобщиха властите.

ИЗБРАНО
Милиони в криптопортфейл: Кметът на "Младост" с обяснение откъде са парите му Днес
Милиони в криптопортфейл: Кметът на "Младост" с обяснение откъде са парите му
30796
Червеният килим в Кан се превърна в сцена на кино, стил и звезден разкош (снимки) Лайф
Червеният килим в Кан се превърна в сцена на кино, стил и звезден разкош (снимки)
84870
"Лудогорец" и "Левски" се изправят един срещу друг отново - кой ще надделее? Корнер
"Лудогорец" и "Левски" се изправят един срещу друг отново - кой ще надделее?
5831
Уволниха и шефката на ДНСК Бизнес
Уволниха и шефката на ДНСК
14128
A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на събитие в София IT
A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на събитие в София
5512
Семейство Корлеоне се завръща в нов роман през 2027 г. Impressio
Семейство Корлеоне се завръща в нов роман през 2027 г.
4974
11 средиземноморски държави с най-красивите плажове за лятна почивка Trip
11 средиземноморски държави с най-красивите плажове за лятна почивка
2797
Трябва ли виното да се съхранява в хладилник след отваряне Вкусотии
Трябва ли виното да се съхранява в хладилник след отваряне
3818
Не им поставяйте условия: 3 зодии, които винаги правят нещата по свой начин Zodiac
Не им поставяйте условия: 3 зодии, които винаги правят нещата по свой начин
1556