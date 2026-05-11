Слънчеви интервали ще има само в някои дни, главно преди обед

В следващите няколко дни ще имаме и слънце, но често атмосферата ще бъде неустойчива в различна степен и на много места ще вали, гърми, като не са изключени и локални градушки.

До края на днешния ден ще има променлива, по райони намаляваща и до незначителна облачност. Главно около и след обяд ще се развива купеста такава и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и временно усилване на вятъра. По-съществени явления ще има отначало около географския център на страната, а по-късно и над северозападните райони. Явленията ще са с различен интензитет.

През нощта над южните райони ще бъде почти ясно, а на север и най-вече на североизток ще има повече облаци. Там само на отделни места е възможно за кратко да превали слабо. Денят ще започне с температури от 9 до 14 градуса.

След обяд атмосферата ще бъде неустойчива и на много места ще има превалявания и гръмотевици. Не са напълно изключени и локални градушки. В Дунавската равнина ще духа вятър от запад и югозапад, до вечерта предимно слаб. Дневните температури ще са все още сравнително високи, от 21 до 26 градуса.

Голяма част от европейския континент на запад и в централните части е под влияние на по-хладен океански въздух. Там температурите са под обичайните за средата на месец май и не превишават 20 градуса в много райони. Топло е у нас, на Балканите, като гръцката столица е най-топлото място на континента с очаквана температура 27-28 градуса.

В нашата страна в сряда ще премине атмосферен фронт. На отделни места ще превали и прегърми, но той ще бъде изразен главно на полето на вятъра: Съществени валежи през деня в сряда няма да има, те ще бъдат за кратко и с локален характер. Преди обяд вятърът в Дунавската равнина ще бъде силен, а след пладне постепенно ще отслабва и вечерта ще стихне. Облачността на запад и север ще намалее до незначителна, а повече облаци и по-висока вероятност за превалявания има в крайните южни и югоизточни райони. Ще бъде по-хладно, с температури сутринта от 6 до 11, а след обяд от 15 до 20 градуса, на югозапад до около 22.

В четвъртък температурите остават почти без промяна, вероятността за краткотрайни превалявания съществува, но тези явления няма да бъдат масови, нито интензивни. Вятърът ще бъде слаб, от изток и североизток, оттам ще прониква по-хладният въздух, който задържа температурите по-ниски.

В петък минималните температури остават сравнително ниски, от 5 до 9-10 градуса. След обяд слабо ще се затопли и дневните стойности ще са около 20, от 17-18 до 23 градуса в повечето места. Облачността над западните райони ще се увеличи и около и след обяд над централните западни части, Югозападна България и около планините ще има валежи с гръмотевици. Отново съществува вероятност за локални градушки.

Според сценариите на моделите към момента, не бива да разчитате на хубаво време през уикенда. Атмосферата ще бъде неустойчива и ще има места с валежи, гръмотевици и гръмотевични бури (когато тези явления са придружени от временно усилване на вятъра с променлива посока). Минималните температури ще са от 6 до 11-12, а дневните остават без съществена промяна - около 20 градуса, като в местата с евентуални по-интензивни явления ще остават и по-ниски.

Няма изгледи за трайно стабилизиране на атмосферата над страната и в началото на следващата седмица. Ще има валежи, гръмотевични бури и градушки. Температурите ще се повишат с градус-два.