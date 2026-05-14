През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще бъде все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо, в Североизточна България – със слаб вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 5°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е много по-ниско от средното за месеца, още малко ще се понижи.

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над Западна и Централна България – и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд – с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 13°-17°. Вълнението на морето ще бъде два бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части – до умерен, от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

В събота след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На места в Западна България ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, ще има и условия за градушки. Вятърът ще бъде до умерен от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°. В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат, на повече места и повече по количество ще бъдат в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 14°-15° на места в Западна България до 22°-23° в Горнотракийската низина.

