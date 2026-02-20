Силният снеговалеж наложи ограничения и доведе до отменени полети на летищата в Мюнхен и Виена.

Зимната обстановка в Бавария в четвъртък и през нощта срещу петък създаде сериозни затруднения както за автомобилния трафик, така и за въздушния транспорт.

Поради хлъзгавите настилки са регистрирани множество пътни произшествия, а на най-голямото летище в провинцията, летище "Франц Йозеф Щраус", са отчетени закъснения и отменени полети, съобщават германски медии.

От летище Мюнхен предупредиха, че заради интензивния снеговалеж през целия ден са възможни нови закъснения и допълнителни анулации. Пътниците се призовават предварително да проверяват статуса на полетите си чрез съответните авиокомпании. Според оператора ограниченията може да останат в сила до утре.

В същото време Международно летище Виена временно ограничи част от дейността си заради неблагоприятните метеорологични условия, като множество полети са отменени. Проверка на БТА в сайтовете на двете летища показва, че към момента днешните полети до София не са отменени.

