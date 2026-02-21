Джип се е ударил в снегорин на пътя София - Варна

9295 Снимка: "Забелязано в София"/Фб

Голяма част от страната осъмна в снежна блокада. Затворени са пътища, станаха и доста инциденти. 260 почистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 14 области.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен", "Превала", както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени в участъци от път I-5 Русе-Бяла, I-2 Русе-Разград-Шумен.

Още снощи НИМХ предупреди, че времето в събота ще е опасно. Предупреждение от втора степен за дъжд и сняг е обявен за: Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Пловдив, Кърджали, Смолян. В жълто са оцветени: Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Търговище и части от Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Силистра, Сливен, Ямбол.

В София: Затвориха пътищата към Витоша, пътници бутат автобуси

В Природен парк "Витоша" пътищата "кв. Драгалевци - х. Алеко" и "кв. Бояна - м. Златните мостове" са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване, съобщиха от СО. Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност "Бялата чешма". Още от 5.30 тази сутрин почистващата техника е в движение.

В самия град имаше куриозни снежни неволи - в социалните мрежи потребители споделиха видео как пътници бутат закъсал в снега автобус 120 на ул. "Черковна". На бул. "Васил Левски" два тролейбуса са закъсали и преминаването по главната пътна артерия бе блокирано.

Граждани съобщават за неизчистени улици и главни булеварди.

В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София - Самоков в участъка при "Златна рибка". Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица - Железница - Ярема - Самоков.

Снимка: "Забелязано в София"/Фб

Магистрала "Тракия"

По автомагистрала "Тракия" движението се осъществява бавно заради обилния снеговалеж и намалената видимост.

Пловдивско

Временно затвориха за движение дефилето от село Варвара до Гара Костандово. Причината е паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд. пътя ще бъде отворен отново след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него.

За обходен маршрут може да се използва Пещера-Батак-Ракитово - Гара Костандово - Велинград. Пътя Белово-Юндола също може да се използва, като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.

Северозападът

Сериозни проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега, който натрупа през изминалата нощ. Отсечката от главния път Е-79 между Монтана и Враца не е почистена и опесъчена.

На много места по пътя и двете посоки има спрели тирове, които няма как да напуснат пътното платно и затрудняват движението или го блокират напълно за дълго време. Колони от тирове и леки автомобили са се образували на различни места почти по цялото трасе на международния път Е-79.

Заради обилен снеговалеж временно е затворен за почистване главен път Е-79 в две отсечки в община Монтана, съобщи по обед за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

Тапи от автомобили са се образували в участъка край село Сумер и в участъка между село Долна Вереница и Монтана. В момента там работят снегорини и опесъчители, но снегът вали много интензивно и няколко минути, след като бъде почистено шосето, то отново бива затрупано.

Областното пътно управление в Монтана е съгласувало с колегите си в съседните области Враца и Видин затварянето на международния път Е-79, по който преминават много автомобили от София на път към Дунав мост 2 при Видин-Калафат и обратно, уточни дежурният в Монтана.

По пътищата в област Монтана към момента чистят 39 машини, но се очаква да се включат още, за да бъде почистено навсякъде. Пътят от София към областите Монтана и Видин през прохода Петрохан в Стара планина е почистен, опесъчен и е проходим при зимни условия. По него се движат само леки автомобили, а товарните използват Е-79 или други алтернативни маршрути.

Останалите пътища в област Монтана са проходими при зимни условия, снежната покривна по повечето места в региона е 10-15 сантиметра, температурата на въздуха е от минус два до плюс един градуса, посочиха от пътното управление в Монтана.

Проходът "Петрохан" е отворен за движение в двете посоки, но шофьорите трябва да бъдат подготвени за тежки зимни условия.

По-рано през деня в района на село Бързия е станала тежка катастрофа, но все още няма официална информация за причините, съобщи БНТ.

Великотърновско

Проблеми със снега във Великотърновско на международния път Русе - Свиленград. Тир закъса в канавката на трасето край село Покраище.

Опашки от камиони се образуваха в северната част на Прохода на Републиката край село Въглевци. По пътя София - Варна се пътува бавно - в Ловешко и в района на Севлиево.

Катастрофа блокира участък от пътя София - Варна. Произшествието е станало в района на разклона за великотърновското село Балван. Джип се е ударил в снегорин. Тежко пострадали няма. Пътят не е затворен, но движението е затруднено и се регулира от служители на "Пътна полиция". Вече има образувала се и километрична колона от автомобили.

Смолян и областта

До 15 см е новата снежна покривка по проходите и високите части в област Смолян. Продължават валежите от сняг, а в ниските части на региона те са от дъжд. Заради снеговалеж и снегопочистване е ограничено движението за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Рожен".

Снимка: БТА

Русе и областта

Републиканският път I-5 Русе - Бяла е временно затворен от днес сутринта за товарни автомобили над 10 тона, съобщи областният управител Драгомир Драганов. От снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км. републиканска пътна мрежа в региона. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България.

Областният управител добави, че граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от опашките от изчакващи автомобили от двете страни на Дунав мост.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха за временно ограничения по пътя между Русе и Разград заради аварирал тир.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха, че снежната покривка към момента е 10 сантиметра, а температурата - минус 2,6 градуса. Духа североизточен вятър със скорост до 18 метра в секунда или 64 км в час.

Областният управител обясни, че от снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км републиканска пътна мрежа в региона. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора, информират от БЧК. Такава нужда обаче на този етап няма.

Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато, увери Драганов, като припомни, че снеговалежът се очаква да продължи през целия ден.

Снимка: БТА

Разградско

Суграшица вали в област Разград и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили. Няма затворени пътища, но движението по отделни участъци е затруднено.

Два тира са закъсали на изкачването на баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони не могат да изкачат баира и създават временни затруднения. На терен работят 15 машини за почистване и обработка на настилките. От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена с метеорологичните условия скорост.

В Родопите

Временно затварено за движение е дефилето от село Варвара до Гара Костандово. Причината са паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд.

Община Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината. Причината е покачването на нивото на река Арда.