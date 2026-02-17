През нощта времето ще бъде облачно, а в по-голямата част от страната ще има снеговалежи. В Дунавската равнина на много места ще са налице условия за виелици и навявания. В Източна България до сутринта ще превалява дъжд, който впоследствие също ще премине в сняг, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Утре валежите ще започнат да спират от запад, а след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, а максималните между 2° и 7°. В София минималната ще е около минус 1°, а максималната около 3°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средните за месеца стойности.

По Черноморието ще се задържи облачно, като на много места ще има валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има предпоставки за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места количествата ще са значителни и ще се натрупа нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, а по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 5°, а на 2000 метра около минус 9°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще има мъгли. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, а през деня ще се затопля, максималните ще са между 7° и 12°. В петък вятърът ще се усили, в Източна България и в районите близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, като с него затоплянето ще продължи. След обяд, при ориентиране на вятъра от северозапад, ще нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличава от запад на изток и на много места ще превали дъжд, който в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг. (НИМХ)

