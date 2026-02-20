Динамичното време продължава и в следващите дни, но общото повишение на температурния фон, макар колебливо, ще продължи.

До края на днешния ден ще бъде предимно облачно. От запад ще започнат превалявания от дъжд. Температурите след обяд ще бъдат от 5-7 градуса по поречието на Дунав и високите западни полета до 15 в източните райони.

През нощта бъде облачно. Преваляванията ще обхванат цялата страна, като в Северна България дъждът ще преминава в сняг, а южно от Стара планина - дъжд. В Северна България ще духа умерен и силен вятър от североизток. В североизточните райони, където границата между двете въздушни маси ще се задържи на 50-70 километра от брега на морето, са възможни опасни явления като поледица и леден дъжд - това важи за източното поречие на Дунав в часовете около полунощ.

Валежите ще са по-значителни в централните южни райони: там е възможно и да прегърми. Отново поройни ще бъдат валежите в Родопите. Минималните температури на север ще бъдат от минус 3 до нула, а на юг от 3 до 8 градуса. През деня валежите ще отслабват и в много райони ще спират, но ще остава предимно облачно. Дневните температури ще са от минус 3 на североизток до плюс 7-8 на югоизток и югозапад.

В неделя сутрин температурите ще бъдат отрицателни в повечето места - от минус 4-5 до плюс 1 градуса. Облачността ще бъде значителна, с временни разкъсвания. Почти без валежи, като само на изолирани места е възможно да прехвърчи слаб сняг. През деня вятърът ще се ориентира от запад. Дневните температури ще бъдат от около 1 на североизток до 7-8 градуса в северозападните райони и Горнотракийската низина.

В понеделник облачността ще бъде променлива, често значителна. Вероятността за валежи е малка. Вятърът в Дунавската равнина ще бъде умерен, за кратко силен, от запад-северозапад, Минималните температури ще са около нулата, а дневните ще достигнат стойности от 7-8 до 13 градуса.

Във вторник облачността ще бъде променлива. Ще духа западен вятър, в Дунавската равнина и Тракия - умерен. Затоплянето продължава, като минималните стойности ще са от 2 до 7 в повечето места. Дневните ще се повишат по-чувствително в западната половина на страната и ще достигнат 12 до 17 градуса.

Прогнозите за средата на следващата седмица се различават в частта за температурните параметри. Температурите ще остават малко или повече над обичайните, а сериозни валежи няма да има. По-високи стойности при всички случаи ще има над западната половина на страната, но за по-конкретни подробности следете прогнозите ни в следващите дни. 

 

