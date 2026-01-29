255 Скрийншот: YouTube/DeCryptify

В понеделник италианското правителство обяви извънредно положение в три италиански области заради преминаването на средиземноморския циклон "Хари" през тях в периода 21-23 януари, предадоха световните агенции и италиански медии. Извънредното положение ще е в сила за 12 месеца в областите Сицилия, Сардиния и Калабрия. То ще може да бъде удължено с още 12 месеца, ако е необходимо.

Кабинетът на министър-председателя Джорджа Мелони отпуска първоначално 100 милиона евро за спешна намеса на специализираните екипи в трите засегнати от стихията области, поясни Нело Музумечи, министър за гражданската защита и за морските политики и бивш областен управител на Сицилия, предадоха АНСА, "РАИ Нюз", "Скай Ти Джи 24" и "Ти Джи ком 24".

Преди заседанието на кабинета в понеделник настоящият областен управител на Сицилия Ренато Скифани заяви, че щетите, причинени от "Хари", само в неговата област възлизат на над 1,5 милиарда евро. Според италианското издание "Авенире" първоначалните оценки на щетите в трите засегнати от циклона области възлизат на над 2 милиарда евро.

"Хари" връхлетя Сицилия, Калабрия и Сардиния с ветрове с пориви до 150 километра в час, с вълни, достигащи 10 метра и с проливни дъждове, превишаващи 300 милиметра. Стихията не отне човешки животи и нямаше сериозно пострадали хора. Това се дължеше на своевременните действия на местните власти, алармирани от метеоролозите. Те издадоха предупреждение за хората да не напускат домовете си по време на бурята. А на някои места в Сардиния и Сицилия се стигна до превантивна евакуация на хора.

Но бурята причини огромни проблеми в транспорта в трите южни италиански области, обобщава специализираното издание "Траспорто Еуропа". По ключови железопътни линии и гари трафикът беше преустановен. Фериботните връзки с околните острови бяха напълно преустановени, а пристанищата бяха затворени. Имаше нарушения и във въздушния трафик. Основни пътни артерии бяха прекъснати заради наводнения, повалени дървета и свлачища, отнесли цели пътни участъци. Всичко това се отрази сериозно на местния туризъм, на живота на островите в района на трите засегнати области, на местното производство и селско стопанство.

В ерата на интернет бурята в трите италиански области можеше да се проследи почти в реално време на някои места. В социалните мрежи и в интернет каналите на медиите бяха публикувани много кадри от вилнеещата в Сицилия стихия. На тях се виждаха огромни вълни, които заливат крайбрежни алеи, къщи и хотели. Сред засегнатите населени места в Сицилия бяха и районите Сан Джовани Ли Кути, Ла Плая и Онина в Катания. Кадрите показаха как бурни морски вълни буквално нахлуват из улиците на Катания, влачейки пясък. Според кмета на Катания Енрико Трантино по време на бурята уязвимата и крехка суша се е сблъскала със силата на морето. Той подчертава, че подобна стихия не е имало в недалечната история на града, пише сайтът "Италианисмо". Местните жители разказаха, че за последните 60 години подобно бедствие не са виждали.

В перлата на туризма град Таормина, която се намира в провинция Месина, също беше усетена силата на бурята. Но комбинацията от бурен вятър, огромни вълни и проливен дъжд засегна най-силно крайбрежните градове в провинция Месина, като Мацео, Рокалумера, Фурчи Сикуло, Джардини Наксос, Летояни и Санта Тереза ди Рива, обобщава "Евронюз". Участъци от крайпътни алеи, булеварди и плажове бяха образно казано погълнати от морето. Кметовете на Таормина - Катено Де Лука, и на Санта Тереза ди Рива - Данило Ло Джудиче, дори изпитаха лично силата на стихията, когато по време на оглед на щетите в една от засегнатите зони, излъчван на живо в социалните мрежи, те бяха залети от висока вълна, припомнят "Италианисмо".

Още миналата сряда засегнатите райони в Сицилия бяха посетени от министър Музумечи, припомнят "Евронюз" и АНСА. А местните власти в Сицилия, Калабрия и Сардиния още тогава призоваха властите на Италия да предприемат спешни мерки, за да окажат помощ. Изданието "Фато куотидиано" акцентира върху това, че на много места в Сицилия е пратена армията да помага за справяне с последствия от бурята. Но сякаш извън полезрението остава ситуацията на островите Лампедуза и Линоза. Смята се, че там щетите възлизат на 17 милиона евро и опустошенията, според кмета на островите Филипо Манино, са безпрецедентни. В Калабрия силно е пострадал селскостопанският и риболовният сектор, предупреждават местните власти. А на остров Сардиния сериозни щети има на археологическия обект Нора, пишат "Фато куотидиано" и "Артрибуне".

Редица леви италиански медии коментират, че нито италианският премиер Джорджа Мелони, нито министърът на инфраструктурата и транспорта и вицепремиер Матео Салвини не са дошли веднага в засегнатите райони. Те припомнят, че когато през пролетта на 2023 г. в областта Емилия-Романя имаше катастрофални наводнения, отнели живота на близо 20 души, Мелони е прекъснала участието си в срещата на върха на Г-7 в Япония и се е върнала в Италия, за да посети засегнатите райони. В колективната памет остава незабравим спомена за премиерката газеща с гумени ботуши из наводнените райони. Но тогава това посещение не беше случайно. Емилия-Романя е бастион на левицата, а Мелони е представител на десницата и визитата й там целеше да покаже, че местните леви власти са се провалили в превенцията срещу бедствията. Сега обаче "Хари" вилня в две области, в които управлява десницата - Сицилия и Калабрия. И дясното правителство няма кого да упрекне за бедствието, коментират леви издания, пропускайки да пояснят, че третата засегната област Сардиния е управлявана от опозиционното "Движение 5 звезди".

Днес Мелони прелетя с хеликопнер на оглед над засегнатите от "Хари" райони в Сицилия, предаде АНСА.

Според климатолози и метеоролози обаче пред силата на буря като "Хари" хората са безсилни, независимо от партийната им принадлежност. А в последно време екстремните метеорологични феномени се превърнаха в често явление на различни места на Апенините, добавят Ройтерс, Франс прес и АНСА.

Медиите "Авенире" и "Евронюз" коментират и това, че бурята "Хари" съвпадна със Световния икономически форум в Давос и вниманието на редица медии беше повече насочено върху бурята в отношенията между световните лидери, разразила се в швейцарския курорт, отколкото върху бурята, вилнееща в италианските курорти.

Опозиционната Демократическа партия пък призова управляващото дясно правителство да отдели 1 милиард евро от средствата, предназначени за изграждането на моста над Месинския пролив, оценяван на 13,5 милиарда евро, за да помогне на тежко засегнатите от стихията в Сицилия, Сардиния и Калабрия населени места.

По повод обявяването на извънредно положение в тези три италиански района още в понеделник италианския премиер Джорджа Мелони заяви: "Държавата е близо до гражданите и териториите. Регионите, заедно със своите областни управители, назначени за извънредни комисари, ще разполагат с необходимите средства и правомощия, за да действат ефективно и своевременно. Бих искала още веднъж да благодаря на министър Нело Музумечи, на Гражданска защита, на местните администрации и на всички служители, ангажирани в сектора. В извънредни ситуации Италия знае как да бъде още по-сплотена общност".

Но критици на Мелони веднага отбелязаха, че отпускането от правителството на първоначални 100 милиона евро за справяне на първо време с щетите са изключително недостатъчни.

Илюстрация, че последствията от "Хари" могат да бъдат дълготрайни, беше трагедията, сполетяла сицилианския град Нишеми в провинция Калтанисета. Нишеми е с население от около 30 000 души и се намира на около 30 километра от морето. Той е с типичната сицилианска архитектура, но се откроява с това, че е разположен на хълм, който се издига над долината Джела и оттам се откриват живописни гледки.

По време на бурята "Хари" Нишеми не беше споменаван като един от най-тежко засегнатите градове на остров Сицилия. Но в неделя в 13 ч. местно време три квартала на Нишеми - "Санте Крочи", "Пирило" и "Каналикио" бяха разлюлени като от земетресение. Оказа се, че сеизмологично събитие няма, а става дума за активизиране на огромно свлачище с дължина 4 километра, в резултат на което кооперации, къщи, улици, пътища, паркове и овощни градини се оказаха на ръба на зейнала огромна пропаст със склонове, спускащи се на 85 градуса. Веднага бяха евакуирани 1000 души и беше обособена забранена за достъп зона на 100 метра от ръба на пропастта. След това зоната беше разширена и бяха евакуирани още 500 души. Много от тези хора се настаниха при роднини, други бяха подслонени във временни убежища като спортни зали. На хората беше позволено да изнесат багаж от жилищата си. След тридневно наблюдение на ситуацията, обследване с дронове и анализ от страна на геолози, стана ясно, че свлачището напредва и хората няма да могат да се върнат по домовете си. Засега беше решено на засегнатите да се отпусне помощ до 900 евро месечно.

Градът вече беше посетен и от лидерката на Демократическата партия Ели Шлайн. А някои от жителите, принудени да напуснат домовете си, протестираха пред сградата на общината в Нишеми. Властите заговориха и за това, че трябва да се разработи цялостен план за окончателно пренастаняване на тези хора. Много от обитателите на засегнатите райони казват, че са вложили в къщи, апартаменти и в магазини там хиляди евро и това са били всичките им спестявания, и сега трябва да започнат целия си живот наново.

Геолози припомнят, че засегнатият от свлачището терен е нестабилен заради характера му. Той има пясъчен слой, който лежи върху глина. В резултат на проливните дъждове, причинени от "Хари", почвата в най-горния слой на терена се плъзга върху непропускливата глина. В допълнение неконтролираното оттичане на водите в града, изливащи се по целия склон, създава дълбоки ерозионни бразди, които увеличават склонността към свлачища, пише АНСА, като цитира геолога Джузепе Колура. Той припомня, че това не са нови феномени в Нишеми. В града е имало данни за свлачища още през 1790 година.

През октомври 1997 г. в същите гореспоменати три квартала на Нишеми отново свлачище накара хората да избягат панически от домовете им. Близо 400 души тогава останаха без покрив над главите си завинаги и държавата им отпусна по 600 000 италиански лири месечно в продължение на 13 месеца, за да могат да платят наема си в новите си жилища. Три години по-късно 48 сгради, намиращи се в засегнатите от свлачището райони, бяха разрушени по заповед на градската управа. В рисковата зона се намираше и датиращата от 17-и век църква "Светият кръст", която също беше разрушена въпреки протестите на местното население, припомня АНСА. Заради свлачището от 1997 г. в Нишеми беше обявено извънредно положение, което беше продължавано многократно до 2007 година.

Сега според експерти целият хълм, на който се намира Нишеми, сякаш се свлича в долината Джела. Това бедствие може и да е източник на зрелищни кадри във времето на новите технологии и на социалните мрежи, но също така се очертава да бъде траен източник на главоболия за властите на града, на област Сицилия и за централното правителство в Рим.