Очакват се високи температури - до 35 градуса в края месец май. Това каза Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология, която представи пред БНТ краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогноза за времето.

Тя обобщи, че април е бил сравнително студен с валежи над нормата в Южна България, а в Северна са под нормата засега.

"Последният ден на април, вероятно, ще задълбочи тази разлика, защото повече валежи очакваме в Рило-Родопската област днес и утре. В Южна България за днес има издадено предупреждение от първа степен жълт код. Вероятно и за утре ще има такова предупреждение. Поне жълт, вероятно и оранжев, заради значителни количества на валежите", обясни синоптикът.

Рязко захлаждане, значителни валежи от дъжд и сняг утре, слънце за Гергьовден
Виж още Рязко захлаждане, значителни валежи от дъжд и сняг утре, слънце за Гергьовден

Анастасия Кирилова предупреди, че ни очаква рязко застудяване през утрешния ден.

"Много добре изразен студен атмосферен фронт ще премине със значителни валежи. След това в петък хладно, със значителна облачност, с отслабващи валежи на по-малко места. През следващите дни, събота и неделя, остава с променлива, често значителна облачност и вероятно за слаби превалявания на отделни места", отбеляза синоптикът.

В началото на новата седмица слаби валежи ще има в източните райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, допълни Кирилова. Температурите ще започнат да се повишават и ще се нормализират. Синоптикът коментира, че на 6 май се очаква слънчево време.

"Надявам се да можем тази година на 6 май да ви осигурим слънчево време, поне тук в Западна България, защото все още за източните райони има голяма вероятност за значителна облачност", каза още тя.

Средната месечна температура през месец май се очаква да бъде около или над нормата.

"Най-ниски температури между 0 и 5 градуса, те вероятно ще се реализират в първите дни от месеца в неделя и понеделник", прогнозира Кирилова.

Очакваните максимални температура за месец май са 30 - 35 градуса. Тези високи стойности ще бъдат стигнати в края на месеца, след 24 май, уточни Анастасия Кирилова. "За първото десетдневие след студеното начало и валежи, повече слънце и по-стабилно време около средата на десетдневието и до края му."

През второто десетдневие има по-голяма вероятност от валежи, каза Анастасия Кирилова.

Тя прогнозира и топло лято без екстремни стойности.

"За нашата страна нямаме основания да очакваме да бъде хладно лятото. Нямаме основания и засега да очакваме да бъде много горещо. Все пак горещи периоди ще има. Това е нормално. Вероятно ще са през юли и в началото на август. Пък може да се проточат и по-дълго. По отношение на валежите няма ясен сигнал. Не може да се каже дали ще бъде сухо, мокро или нормално", заяви синоптикът.

ИЗБРАНО
На 4 очи в САЩ: Историческото посещение на Чарлз и Камила в снимки (галерия) Днес
На 4 очи в САЩ: Историческото посещение на Чарлз и Камила в снимки (галерия)
212096
Уилям и Кейт отбелязаха 15 години брак (снимка) Лайф
Уилям и Кейт отбелязаха 15 години брак (снимка)
20620
ЦСКА спечели битката за финала и занули Лудогорец - първи сезон без трофей за Разград Корнер
ЦСКА спечели битката за финала и занули Лудогорец - първи сезон без трофей за Разград
10489
Ръководството на "Магазин за хората" подаде оставка Бизнес
Ръководството на "Магазин за хората" подаде оставка
26905
Дизайнът, който променя правилата: Защо HONOR 600 Lite е новият „задължителен“ аксесоар? IT
Дизайнът, който променя правилата: Защо HONOR 600 Lite е новият „задължителен“ аксесоар?
3918
Милица Гладнишка: Малодушие, некомпетентност и жесток мързел са в основата на проблемите ни Impressio
Милица Гладнишка: Малодушие, некомпетентност и жесток мързел са в основата на проблемите ни
11382
Гърците предпочитат "близката чужбина" България и един изненадващ град за кратката ваканция за 1 май Trip
Гърците предпочитат "близката чужбина" България и един изненадващ град за кратката ваканция за 1 май
3414
Няколко вида храни, които е добре да избягвате на закуска Вкусотии
Няколко вида храни, които е добре да избягвате на закуска
1078
Супер честни: Астролог посочи зодиите, които никога не биха живели в лъжа Zodiac
Супер честни: Астролог посочи зодиите, които никога не биха живели в лъжа
1568