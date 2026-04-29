Температурите в много райони ще останат с ноемврийски стойности до около 10 градуса и през деня

Днес още в следващите часове до обяд от югозапад и в централните райони на страната ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури ще достигнат 17 до около 22 градуса, но с проникването на по-хладен приземен въздух от североизток, след обяд те ще се понижават. До вечерта валежите ще обхващат повечето райони на страната.

През нощта ще бъде облачно. С различен интензитет дъжд ще вали над цялата страна. по поречието на Дунав ще духа до умерен вятър от североизток. Темепратурите в началото на деня ще бъдат от 5 до 10 градуса в повечето места.

Утрешният ден ще бъде облачен и дъждовен над цялата страна, ще бъде и доста хладно, с ноемврийска температура. След обяд стойностите ще бъдат без съществена разлика с тези от сутринта и ще са от 7 до 12 градуса, само под Кресненското дефиле - до 15-18. Там валежите ще са придружени от гръмотевици. Очаква ни добър валежен процес, със сумарни количества до края на утрешния ден между 15 и 25 литра на квадратен метър, а на места около планините и в южните райони, според очакванията на някои модели до около 40 литра на квадрат. В планините над 1500-1700 метра ще вали сняг. Постепенно отслабване и спиране на валежите ще започне след обяд от запад и северозапад, но в по-голямата част от страната ще вали до полунощ срещу петък.

На континента антициклонът Винфрид заема централните, северни и част от западните райони и определя слънчево и комфортно време там, с хладни утрини, но топло време през деня с температури над 20 до 25 градуса в много места. На изток, включително към нас на Балканите, по периферията му от север се спуска арктична въздушна маса и ще бъде много по-хладно от обичайното за последния ден на април.

У нас в петък облачността ще бъде променлива, на юг и около планините - значителна. Превалявания, вече от краткотраен тип, ще има на места главно на юг и по брега на морето. В Източна България ще духа слаб вятър от север, който след обяд ще стихне. Сутрин минималните температури ще са ниски за началото на май месец и ще бъдат предимно от около 1-2 до 5 градуса. Опасност от слани има в затворените, оградени от хълмове места на запад и най-вече на североизток. Дневните стойности ще бъдат от 10 до 15 градуса.

В съботното утро сериозна опасност от слани има най-вече по високите полета на запад и югозапад над Кресна, както и - по-малка - в ниските инверсионни северозападни локации. Минималните температури ще бъдат от около нула-един градуса в тези райони, където не е изключен и слаб мраз, до около 5 градуса в останалата част на страната. През деня ще започне колебливо постепенно повишение на температурите, които ще бъдат от около 12 до 18 градуса. Ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотрайно, не са изключени и локални прегърмявания, но тези явления няма да бъдат интензивни. Вятърът ще бъде слаб, от североизточна посока.

В неделния ден съществена промяна на времето не се очаква, но все пак, облаците ще са по-малко от предния ден, а краткотрайни превалявания ще има предимно в източната половина на страната от късните предиобедни часове до привечер. Минималните температури остават опасно ниски за зеленчуци и овошки по високите полета и затворените места на запад и югозапад - от около нула, минус един там до плюс 4-5 в останалата част на страната. През деня стойностите ще добавят градус-два спрямо съботните и ще са от 13 до около 18-19 градуса, като по-топло ще бъде в низините по поречията на Дунав и Марица.

Осезаемо и чувствително подобрение на времето ще настъпи в понеделник, когато превалявания ще има само на отделни места в крайните източни части, а температурите ще са от 15 градуса там, на изток до 24-25 в западната част на Дунавската ранина, където ще бъде предимно слънчево.

Според предварителните прогнози, приятно, предимно слънчево и доста топло време предстои на Гергьовден, когато дневните температури ще бъдат около и над 25 градуса.