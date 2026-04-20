Ще има и валежи с гръмотевици, особено в Южна България

203 Снимка: БТА

През нощта от северозапад облачността ще започне да се увеличава и до сутринта на места в Северозападна България ще превали дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен, западен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

Утре още преди обяд облачността от северозапад ще се увеличи и ще обхване цялата страна. Ще има валежи, интензивни и значителни – на много места в Южна България. Ще има гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България – от север-североизток, ще бъде слаб и умерен, и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно, с валежи, по южното крайбрежие – интензивни и значителни по количество. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода ще бъде 12°-13°, вълнението на морето – 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра – от сняг. Значителни ще бъдат валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

В сряда ще се задържи облачно, с валежи от дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и с него застудяването ще продължи. И в по-ниските планински райони, до около 1200-1300 м, дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще бъде променлива, по-често – значителна и все още на отделни места, главно в централните и планинските райони ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а дневните слабо ще се повишат.