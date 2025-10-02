Администрацията на Тръмп очерта координиран план за съживяване на добива и изгарянето на въглища, които са най-големият фактор за климатичните промени в световен мащаб, съобщава The New York Times.

Вестникът пише, че Министерството на вътрешните работи на САЩ е обявило, че ще отвори 13,1 млн. акра федерална земя за добив на въглища и ще намали роялти таксите за компаниите, които добиват изкопаеми горива.

Вестникът добавя, че Министерството на енергетиката е заявило, че ще предложи 625 млн. долара за модернизиране на въглищните електроцентрали в страната.

Bloomberg коментира, че тези обявления "маркират най-новите усилия на администрацията на Тръмп да насочи енергийната политика на САЩ, за да гарантира, че въглищата ще останат част от енергийния микс на страната" - въпреки предупрежденията за въздействието върху климата и разходите.

Медията добавя, че "не е ясно дали новите инициативи ще променят значително траекторията на въглищата, която от години е в спад".

The Guardian посочва, че възстановяването на въглищата е приоритет на втория мандат на [Тръмп] на фона на нарастващото търсене на енергия поради разпространението на центрове за данни за изкуствен интелект.

 

 

