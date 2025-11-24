Климатичните преговори на ООН през 2026 г. ще бъдат домакинствани от Турция, след като беше постигнато компромисно споразумение с конкурентния кандидат Австралия, съобщава BBC News.

Още по темата

В статията се обяснява: "Австралия се съгласи да подкрепи кандидатурата на Турция в замяна на това, че техният министър ще председателства преговорите... Това необичайно споразумение изненада наблюдателите.

Обичайно е председателят на COP да е от страната домакин и остава да се види как това ново партньорство ще функционира на практика."

Guardian пише: "Очаква се австралийският министър по климатичните промени Крис Боуен да води преговорите по климата на срещата на върха". Добавя се: "Боуен заяви пред журналисти, че безпрецедентното споразумение може да включва събитие преди COP31 на тихоокеански остров...

Турция поема председателството на COP като домакин, а Австралия е назначена за "председател на преговорите".

Наблюдатели заявиха, че на практика това може да означава, че турците ще бъдат ефективни мениджъри на събитието, включително на най-голямото търговско изложение за зелени технологии в света, докато Австралия ще води преговорите за това как да се борим с климатичната криза."

 

 

