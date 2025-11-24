Турция ще бъде домакин на следващата среща за климата COP31 след постигане на компромис с Австралия
Турция поема председателството на COP като домакин, а Австралия е назначена за "председател на преговорите"
Климатичните преговори на ООН през 2026 г. ще бъдат домакинствани от Турция, след като беше постигнато компромисно споразумение с конкурентния кандидат Австралия, съобщава BBC News.
В статията се обяснява: "Австралия се съгласи да подкрепи кандидатурата на Турция в замяна на това, че техният министър ще председателства преговорите... Това необичайно споразумение изненада наблюдателите.
Обичайно е председателят на COP да е от страната домакин и остава да се види как това ново партньорство ще функционира на практика."
Guardian пише: "Очаква се австралийският министър по климатичните промени Крис Боуен да води преговорите по климата на срещата на върха". Добавя се: "Боуен заяви пред журналисти, че безпрецедентното споразумение може да включва събитие преди COP31 на тихоокеански остров...
Наблюдатели заявиха, че на практика това може да означава, че турците ще бъдат ефективни мениджъри на събитието, включително на най-голямото търговско изложение за зелени технологии в света, докато Австралия ще води преговорите за това как да се борим с климатичната криза."