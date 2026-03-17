Войната в Иран изостря енергийната уязвимост на Япония, зависима от близкоизточен петрол, ускорявайки дебата за ядрени мощности и диверсификация към САЩ

Лидерите на 32 държави се договориха за "най-голямото в историята извънредно освобождаване на петрол" в отговор на енергийната криза, предизвикана от войната в Иран, съобщи Politico. Координираното пускане на 400 млн. барела петрол от страните членки на Международната агенция по енергия (IEA) е "повече от два пъти" над количеството, освободено след руската инвазия в Украйна през 2022 г., допълва изданието.

Споразумението беше постигнато на фона на поскъпване на петрола над 100 долара за барел в понеделник, за първи път от четири години, тъй като "търговците залагат, че разширяващият се конфликт в Близкия изток ще доведе до прекъсвания на доставките за седмици", написа Financial Times. Според доклад на Американската администрация за енергийна информация цените на суровия петрол вероятно ще останат над 95 долара за барел през следващите два месеца, преди да спаднат до около 70 долара към края на тази година, съобщи Reuters. Консултантската компания Wood Mackenzie, цитирана от Reuters, посочи, че цената на петрола все още може да достигне 150 долара за барел.

КРЕМЪЛ: Войната в Иран увеличи търсенето на руски петрол и газ, като страната е реализирала 6 млрд. евро (5 млрд. паунда) от продажби на изкопаеми горива през последните две седмици, според анализ на Centre for Research on Energy and Clean Air, отразен от Guardian. Прочетете въпросите и отговорите на Carbon Brief за това какво означава войната за енергийния преход и климатичните действия.

Газът почти винаги определя цената на електроенергията във Великобритания и в много други европейски държави, заради системата на "пределното ценообразуване", използвана в повечето електроенергийни пазари. Ново Q&A на Carbon Brief разгледа защо това е така и дали съществуват алтернативи.

Уязвимостта на Япония към енергийната криза, породена от Иран

В сайта Carbon Brief са публикувани мнения на експерти за последиците от войната в Иран за енергетиката и икономиката на Япония.

Япония, петата по големина икономика в света и осмият по обем емитент на парникови газове, е сред страните, силно засегнати от енергийната криза, подхранена от войната в Иран.

Енергийната система на Япония е "структурно зависима" от внос на изкопаеми горива, което прави страната "силно уязвима" към геополитически сътресения, заяви пред Carbon Brief Юри Окубо, старши изследовател в Renewable Energy Institute в Токио.

В момента Япония внася 87% от енергийните си доставки, като преобладаващата част идва от изкопаеми горива. По данни на IEA 36% от общото снабдяване се покрива само от петрол.

Около 95% от петрола на Япония идва от Близкия изток, като приблизително 70% преминават през Ормузкия пролив, ключов морски маршрут, който понастоящем е под ефективна блокада, съобщи Reuters.

Това означава, че приблизително две трети от петролните доставки за Япония в момента могат да бъдат възпрепятствани да достигнат крайната си дестинация.

"80 милиона барела"

В сряда, след като Международната агенция по енергия призова за извънредно освобождаване на световни петролни резерви, японският министър-председател Санае Такаичи обяви, че ще "освободи" запаси от петрол, равняващи се на 45 дни потребление, най-големият обем в историята на Япония, според Asahi Shimbun.

Това е само част от общо 254 дни петролни запаси, които Япония поддържа, но ако недостигът на доставки стане сериозен, министър-председателят може да бъде принуден да обмисли "ограничаване на използването на енергия", подобно на мерките по време на петролния шок през 70-те години, каза пред Carbon Brief Ичиро Кутани, директор на звеното за енергийна сигурност в Institute of Energy Economics.

През 1973 г. Организацията на арабските страни износителки на петрол (OAPEC) наложи петролно ембарго срещу държави, заподозрени, че подкрепят Израел по време на войната Йом Кипур през 1973 г., включително Япония.

Последвалият удар върху японската икономика е бил ключов фактор за преориентацията на страната от тежка промишленост към по-леки индустрии, като електрониката, посочват учени.