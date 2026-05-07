Европейската комисия е блокирала публичното финансиране за китайски доставчици на ключова технология за слънчева енергия

Ройтерс съобщава, че Европейската комисия е изготвила планове за предоставяне на повече безплатни квоти за емисии на промишлеността през следващите няколко години, според вътрешен документ на ЕС, с който агенцията се е запознала.

Добавя се, че пазарът на въглеродни квоти в ЕС е подложен на нарастващ политически натиск от страна на държавите-членки, които са "загрижени за отслабващата икономическа конкурентоспособност на Европа".

В статията се посочва, че документът, с който Ройтерс се е запознала, показва, че Комисията планира да започне да включва косвените емисии на компаниите в изчисленията, които използва, за да определи колко безплатни квоти за въглеродни емисии ще получат индустриите между 2026 и 2030 г.

Блумбърг отбелязва, че се очаква Комисията да предложи още 4 млрд. евро (4,7 млрд. долара) в безплатни квоти за емисии.

В други новини от ЕС Financial Times съобщава, че Европейската комисия е блокирала публичното финансиране за китайски доставчици на ключова технология за слънчева енергия, позовавайки се на съображения за сигурност. Добавя се, че Комисията е заявила, че внесените инвертори, които се използват за управление на инсталации със слънчеви панели и други енергийни технологии, представляват една от "най-неотложните заплахи" за критичната инфраструктура на ЕС.

Le Monde съобщава, че политиката ще се отнася за инвертори от Китай, включително от известни фирми като Huawei и Sungrow, но също и от Русия, Иран и Северна Корея. Euractiv също отразява новината.