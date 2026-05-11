Един човек е загинал, а 19 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). В страната са станали 15 пътнотранспортни произшествия.

В София през изминалото денонощие са регистрирани 13 леки и три тежки пътни инцидента. Трима души са ранени, загинали няма.

От началото на месеца в страната са станали 156 катастрофи, при които са загинали 13 души, а 187 са пострадали.

От началото на годината са регистрирани 1867 инцидента на пътя със 141 загинали и 2322 ранени.

Информация за състоянието на републиканските пътища

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 23°.

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ "Тр акия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Пазарджик:

Движението в участъка от км 66+750 до км 80+050 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Движението в участъка от км 67+950 до км 80+250 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км/ч поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до отстраняването им.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+286 до км 273+354 в двете посоки поради почистване на канавки.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Област Ямбол:

Движението в участъка от км от 272+000 до км 277+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 30.05.2026 г;

Движението в участъка от км от 282+000 до км 287+000 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок до 30.05.2026 г;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 342+100 до км 348+250 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800 ляво. Скоростта е ограничена до 80 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 11.05.2026 г.

АМ "Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 15.05.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 "Топли дол" в двете посоки се обособяват две ленти посока София - Варна и две ленти посока Варна - София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба - една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 12.05.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип "Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. "Боаза" - п.в. "Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. "Летище" - надлез Игнатиево от км 418+900 до км 421+543 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.07.2026 г.

Област Шумен:

Движението в посока София от км 350+000 до км 363+000 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.07.2026 г.

АМ "Струма":

Област София:

Движението в участъка от км 10+430 до км 10+200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10+300, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.05.2026 г.;

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ Струма при вход към кръгово кръстовище в посока София - Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ "Даскалово" на АМ "Струма", както следва:

- Входът от гр.София по АМ "Струма" към път I-6 Перник - Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. "Даскалово" към дясна лента на път I-6 Перник - Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая - Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ "Даскалово" към лява лента на път I-6 Перник - Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението в участъка от км 12+450 до км 10+430 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.05.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.05.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка от км 97+500 до км 104+300 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при км 103+300. Движението се пренасочва по обходен маршрут:

- от АМ "Струма" на км 104+300 по пътна връзка с път I-1 "София - Кулата" до п.в. "Благоевград Юг" и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Срок до 11.05.2026 г.;

АМ "Марица": няма въведени ограничения.

АМ "Черно море": няма въведени ограничения.

АМ "Европа": няма въведени ограничения.

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- "Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- "Пампорово" - затворен за всички МПС;

- "Котленски" - отворен за всички МПС;

- "Печинско" - отворен за всички МПС.

- "Превала" - отворен за всички МПС.

- "Предел" - отворен за всички МПС

- "Приморски" - отворен за всички МПС.

- "Републиката" - отворен за всички МПС;

- "Ришки" - отворен за всички МПС;

- "Рожен" - отворен за всички МПС;

- "Айтоски" - забранен за МПС над 12 т в участъка Ябълчево - Айтос.;

- "Вратник" - отворен за всички МПС;

-"Троянски" - отворен за всички МПС, като движението се осъществява с пропусквателен режим през 30 мин.

- "Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- "Петрохан" - забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- "Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- "Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2027 г.