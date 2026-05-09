Облачността днес ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, съобщава БНТ.

Още по темата

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°, а максималните - между 19° и 24°, в София - около 19°, по-ниски по Черноморието - от 16° до 19°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд - често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

В неделя в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните - между 20° и 25°.

В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки.

Във вторник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.

В сряда дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Облачността ще е променлива, валежите ще са на по-малко места, вероятността за гръмотевици е по-малка.

Хладно начало на месеца, със слани и мраз, затопляне за Гергьовден
Виж още Хладно начало на месеца, със слани и мраз, затопляне за Гергьовден

ИЗБРАНО
Парадът на Червения площад: Без сухопътна техника и за пръв път с военни от Северна Корея Днес
Парадът на Червения площад: Без сухопътна техника и за пръв път с военни от Северна Корея
23175
Яжте ги по-често: Храни, които трайно понижават лошия холестерол Лайф
Яжте ги по-често: Храни, които трайно понижават лошия холестерол
8332
Масово падане и френски триумф в първия етап на Джирото в България (Видео) Корнер
Масово падане и френски триумф в първия етап на Джирото в България (Видео)
20111
Vivacom инвестира в свръхбърза и сигурна свързаност за несравнимо клиентско изживяване Бизнес
Vivacom инвестира в свръхбърза и сигурна свързаност за несравнимо клиентско изживяване
30054
5G мрежата на Yettel вече покрива 86% от населението на България IT
5G мрежата на Yettel вече покрива 86% от населението на България
6066
Новият културен министър Евтим Милошев: Не идвам като вълшебник, но идвам с морал, амбиция и задачи Impressio
Новият културен министър Евтим Милошев: Не идвам като вълшебник, но идвам с морал, амбиция и задачи
3388
Райският остров в ада на една от най-кървавите битки на Втората световна война Trip
Райският остров в ада на една от най-кървавите битки на Втората световна война
4245
Сезонът на ананаса настъпва: Как да изберете най-сладкия и сочен плод Вкусотии
Сезонът на ананаса настъпва: Как да изберете най-сладкия и сочен плод
1335
4 зодии ще привлекат голям късмет още преди юни Zodiac
4 зодии ще привлекат голям късмет още преди юни
1152