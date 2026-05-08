Bloomberg отразява проучване, според което микропластмасите в атмосферата затоплят планетата и "усилват последиците от климатичните промени".

Според изданието проучването, публикувано в Nature Climate Change, разкрива, че учени от Китай и САЩ са установили, че "миниатюрните цветни пластмасови частици абсорбират слънчевата светлина, докато вятърът ги разнася по целия свят, задържайки топлината и допринасяйки за повишаването на температурите".

Цитира се Хонгбо Фу, един от авторите на проучването, който казва, че "климатичните модели трябва да бъдат актуализирани", за да отразят ролята на пластмасата в глобалното затопляне.

Yale 360 посочва, че проучването "добавя още едно измерение към климатичните рискове, свързани с микропластмасите". И продължава: "Въпреки че по-леките частици отразяват слънчевата светлина, което има охлаждащ ефект, като цяло микропластмасите имат затоплящ ефект."

 

 

