По-съществени валежи и гръмотевици ще има на северозапад и на юг

До края на днешния ден времето над страната ще бъде неустойчиво, макар с все още сравнително високи температури.

Отначало над западните и югозападни райони, а по-късно и в централните части и на североизток, ще се развива значителна купесто-дъждовна облачност и ще има места с валежи и гръмотевици. Дневните температури ще достигнат 21 до 28 градуса.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде облачно. Дъжд, придружен и от гръмотевици, ще вали на места в северозападните и централните северни райони.

Минималните температури в повечето райони на страната в съботното утро ще бъдат от 9 до 14 градуса. През деня облачността ще бъде значителна и в много райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Преди обяд по-интензивни ще бъдат явленията около Стара планина и на юг, а около и след обяд - най-вече в крайните южни райони. Там са възможни и локални градушки. Ще бъде по-хладно от днес, с максимални стойности от 16 до 23 градуса в повечето места.

През нощта срещу неделя явленията от запад на изток ще отслабват и ще стихнат почти навсякъде. Облачността на запад ще намалява до незначителна. Минималните температури в неделя ще бъдат от 8 до 13 градуса. През деня над Западна България ще има висока облачност и достатъчно слънчеви часове. Купести облаци ще се развиват на изток и там на места за кратко - в часовете около обед, ще превали краткотрайно. Дневните температури ще са от 21 до около 26 градуса.

В понеделник денят ще започне с предимно слънчево време, но в следобедните часове ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места, предимно около планините и на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Минималните температури ще са без съществена промяна - около и малко над 10 градуса, а дневните - предимно от 22 до 28, малко по-ниски по брега на морето.

Във вторник през страната се очаква да премине атмосферен фронт: на много места ще се развиват купесто-дъждовни облаци, предварителните прогнози за някои части на Северна България са за гръмотевични бури, градушки и значителни количества валежи. Повече подробности очаквайте в следващите дни.