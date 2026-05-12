Затоплянето на океаните ще доведе до екстремни метеорологични явления в следващите месеци
"Коперник" на ЕС съобщи за рекордни температури на морската повърхност в голяма част от тропическия Тихи океан през април
Глобалните температури на моретата са били вторите най-високи, регистрирани за месец април, "което подхранва опасенията сред учените, че се подготвя цикъл на затопляне, свързан с Ел Ниньо, който ще засили екстремните метеорологични явления", съобщава Financial Times.
Изданието продължава: "Естествено възникващото метеорологично явление Ел Ниньо, при което температурите на водата в централната и източната част на тропическия Тихи океан стават значително по-високи, временно ускорява повишаването на глобалната температура на въздуха, което води до разпространение на пожари, наводнения и суши.
Службата за климатични промени "Коперник" на ЕС съобщи за рекордни температури на морската повърхност в голяма част от тропическия Тихи океан през април, докато средната глобална температура за неполярните океани достигна 21 °C - малко под рекорда от 21,04 °C, поставен през април 2024 г. по време на последното явление "Ел Ниньо"
. Вестникът добавя, че според "Коперник" "условия за Ел Ниньо [се] очакват през следващите месеци".
"Бостън Глоуб" съобщава, че това лято може да възникне "рядко срещано "чудовищно" явление Ел Ниньо