Затоплянето на моретата ще доведе до екстремни метеорологични явления в следващите месеци, прогнозират учените

Още по темата

Глобалните температури на моретата са били вторите най-високи, регистрирани за месец април, "което подхранва опасенията сред учените, че се подготвя цикъл на затопляне, свързан с Ел Ниньо, който ще засили екстремните метеорологични явления", съобщава Financial Times.

Изданието продължава: "Естествено възникващото метеорологично явление Ел Ниньо, при което температурите на водата в централната и източната част на тропическия Тихи океан стават значително по-високи, временно ускорява повишаването на глобалната температура на въздуха, което води до разпространение на пожари, наводнения и суши.

Службата за климатични промени "Коперник" на ЕС съобщи за рекордни температури на морската повърхност в голяма част от тропическия Тихи океан през април, докато средната глобална температура за неполярните океани достигна 21 °C - малко под рекорда от 21,04 °C, поставен през април 2024 г. по време на последното явление "Ел Ниньо"

. Вестникът добавя, че според "Коперник" "условия за Ел Ниньо [се] очакват през следващите месеци".

"Бостън Глоуб" съобщава, че това лято може да възникне "рядко срещано "чудовищно" явление Ел Ниньо

 

 

ИЗБРАНО
Пациент издъхна на операционната, след като хирург извади черния му дроб вместо далака Днес
Пациент издъхна на операционната, след като хирург извади черния му дроб вместо далака
28033
Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам (снимки) Лайф
Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам (снимки)
34422
Българската публика - големият шампион след трите етапа на "Джирото" Корнер
Българската публика - големият шампион след трите етапа на "Джирото"
16936
ПБ с пакет мерки срещу високите цени: Слагаме край на пировете по време на чума Бизнес
ПБ с пакет мерки срещу високите цени: Слагаме край на пировете по време на чума
19898
Нова снимка на телескопа "Джеймс Уеб" показва ядрото на спирална галактика IT
Нова снимка на телескопа "Джеймс Уеб" показва ядрото на спирална галактика
1120
Археологическите проучвания за сезон 2026 започнаха в античния град Хераклея Синтика Impressio
Археологическите проучвания за сезон 2026 започнаха в античния град Хераклея Синтика
2817
Най-дългият пешеходен висящ мост в света не се намира в Китай, а в тази европейска страна Trip
Най-дългият пешеходен висящ мост в света не се намира в Китай, а в тази европейска страна
9586
Как кексът да се получава винаги сочен, а не сух Вкусотии
Как кексът да се получава винаги сочен, а не сух
6807
Хората, родени на тези дати имат особена енергия: проверете дали сте сред тях Zodiac
Хората, родени на тези дати имат особена енергия: проверете дали сте сред тях
2358