До 2015 г. нивата на морския лед на континента са се увеличавали, но след това тази тенденция внезапно се е променила

Изследователи отправят предупреждение за климатичните промени, след като морският лед в Антарктида се стопи до рекордно ниски нива

Количеството морски лед в Антарктида е "спаднало до безпрецедентно ниски нива... поради поредица от взаимосвързани явления, предизвикани от климатичните промени", съобщава The Press Association, позовавайки се на ново проучване, публикувано в списанието Science Advances.

В него се отбелязва, че до 2015 г. нивата на морския лед на континента са се увеличавали, но след това тази тенденция внезапно се е променила.

По-нататък се казва: "Климатичните промени, предизвикани от човека, засилиха ветровете, които от около 2013 г. започнаха да изтласкват топла, солена вода от дълбините на океана по-близо до повърхността.

След това, през 2015 г., силен вятър смеси топлината от дълбините с повърхностния слой, което доведе до бързото топене на морския лед... От 2018 г. насам системата лед-океан е затворена в цикъл, при който - с по-малко лед за топене - повърхността остава солена и топла, така че ледът не може да се възстанови."

CNN също отразява тази новина.