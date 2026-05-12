Изследователи отправят предупреждение за климатичните промени, след като морският лед в Антарктида се стопи до рекордно ниски нива

Още по темата

 Количеството морски лед в Антарктида е "спаднало до безпрецедентно ниски нива... поради поредица от взаимосвързани явления, предизвикани от климатичните промени", съобщава The Press Association, позовавайки се на ново проучване, публикувано в списанието Science Advances.

В него се отбелязва, че до 2015 г. нивата на морския лед на континента са се увеличавали, но след това тази тенденция внезапно се е променила.

По-нататък се казва: "Климатичните промени, предизвикани от човека, засилиха ветровете, които от около 2013 г. започнаха да изтласкват топла, солена вода от дълбините на океана по-близо до повърхността.

След това, през 2015 г., силен вятър смеси топлината от дълбините с повърхностния слой, което доведе до бързото топене на морския лед... От 2018 г. насам системата лед-океан е затворена в цикъл, при който - с по-малко лед за топене - повърхността остава солена и топла, така че ледът не може да се възстанови."

CNN също отразява тази новина.

 

 

ИЗБРАНО
Бивш прессекретар на Зеленски: Той е най-голямото препятствие за мира и е на наркотици Днес
Бивш прессекретар на Зеленски: Той е най-голямото препятствие за мира и е на наркотици
29477
Фаворитите Финландия и Гърция очаквано се класираха за финала на "Евровизия" (снимки) Лайф
Фаворитите Финландия и Гърция очаквано се класираха за финала на "Евровизия" (снимки)
15978
Осакатеният отбор на Емирствата триумфира в първия етап на италианска земя Корнер
Осакатеният отбор на Емирствата триумфира в първия етап на италианска земя
5774
Държавата затяга контрола върху цените с ново звено към Министерски съвет Бизнес
Държавата затяга контрола върху цените с ново звено към Министерски съвет
8247
Германия започва производство на ракети с далечен обсег за Европа IT
Германия започва производство на ракети с далечен обсег за Европа
2261
Открито е изгубено копие на най-ранната известна поема на английски език в римска библиотека Impressio
Открито е изгубено копие на най-ранната известна поема на английски език в римска библиотека
1323
Трафик като в час пик към Еверест, петима души загубиха живота си (видео) Trip
Трафик като в час пик към Еверест, петима души загубиха живота си (видео)
5805
Как и за какво да използваме сумака Вкусотии
Как и за какво да използваме сумака
2532
Родени за Ривиерата: Ето на кои зодии приляга луксът Zodiac
Родени за Ривиерата: Ето на кои зодии приляга луксът
5690