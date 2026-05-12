"Майката" на климатичните изследвания в САЩ се защитава в съда
Администрацията на Тръмп заяви, че ще закрие NCAR, тъй като той е източник на "климатичен алармизъм"
Една от водещите институции в областта на климатичните науки в света — Националният център за атмосферни изследвания (NCAR) в Боулдър, Колорадо — се бори за оцеляването си в съда в САЩ.
Университетите, които управляват изследователския център, заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп, която заяви, че ще закрие NCAR, тъй като той е източник на "климатичен алармизъм".
В основата на делото стои въпросът дали Националната научна фондация на САЩ действа прекалено бързо и без правомощия, за да прехвърли части от NCAR - включително суперкомпютърен център в Уайоминг - на публични и частни институции.
Каквото и да бъде решението, по-широката битка за бъдещето на NCAR - включително неговата самолетна флота, проучванията на космическото време и екипите за моделиране на климата - вероятно ще продължи.